نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: محو الأمية الرقمية أهم من محو الأمية الهجائية

قالت غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن محو الأمية الرقمية أهم من الأمية الهجائية، وذلك في ظل اعتماد الخدمات الرقمية على العامل البشري كقاعدة لتسلسل الخدمات الهرمي.

وأضافت أن منصة مصر الرقمية تعمل ضمن رؤية الدولة للتحول الرقمي مصر ٢٠٣٠، لافتة إلى أن المنصة بها ١٥٦ خدمة ضمن ٩ وزارات مختلفة.

وأشارت إلى أن عدد مستخدمي المنصة وصل إلى ٢،٥ مليون مواطن أجروا ٢٢٠ مليون معاملة منذ إطلاق المنصة، مبينة أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق نموا بنسبة ١٣،٦% العام الحالي مقارنة بالأعوام السابقة.

تأتي الكلمة خلال جلسة تعزيز الفرص في قطاع تكنولوجيا المعلومات ومستقبل التكنولوجيا المالية على هامش فعاليات CEO businesswomen.