نائب وزير الاتصالات: صادرات مصر الرقمية بلغت 4.5 مليار دولار بنهاية 2021

قال الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي ، إن مؤتمر وطن رقمي يعد فرصة واعدة لتبادل الخبرات الرقمية وعقد اللقاءات مع رؤساء الشركات.

وأضاف العطار أن العالم من المتوقع أن يشهد إنفاقا يقدر ١.٨ ترليون دولا مع نهاية ٢٠٢٢ في قطاع الاتصالات، موضحا أنه من هذ المنطلق أخذت وزارة الاتصالات بالعمل على تحقيق التحول الرقمي بالمشاركة مع جميع قطاعات الدولة بالعمل على منظومة رقمية متكاملة تتيح توفير خدمات رقمية للمواطن بشكل ميسر من خلال منصة مصر الرقمية.

وأكد العطار أنه وفقا لمؤشر كيرلي بلغ حجم صادرات مصر الرقمية ٤.٥ مليار دولار بنهاية 2021، لافتا إلى أن ذلك يعكس مدى أهمية التحول الرقمي وما يشهده القطاع الرقمي من نجاحات وتعزيز نمو الاقتصاد.

ولفت العطار إلى الدور الذي يلعبه البريد المصري وما يشهده من توجه عام نحو الرقمنة من خلال إطلاق تطبيق المحمول الخاص بالأفراد والتجار والشركات مما يعكس توجه الدولة المصرية نحو دفع قاطرة التنمية والاستثمار نحو التحول الرقمي.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الدكتور خالد العطار في مؤتمر وطن رقمي الذي يعقد في دورته السابعة وتنظمه غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.