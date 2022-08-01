نائب وزير الاتصالات : المنيا أول محافظة تطبق دورة إدارة مشروعات رقمية

قالت الدكتورة غادة لبيب ، نائب وزير الاتصالات لقطاع التطوير المؤسسي ، أن المنيا تعد أول محافظة تطبق دورة إدارة مشروعات رقمية مشيرة إلى الاعتماد على تحقيق ٣ محاور تشمل التهيأة والاستيعاب والاستدامة.

جاء ذلك على هامش جولة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات اليوم الاثنين لمحافظة المنيا لمتابعة مشروعات المشتركة مع ديوان عام المحافظة والوقوف على مستجدات مبادرة حياة كريمة.

وأشارت لبيب إلى تدريب ١١٥٠ كادر حكومي بكل إدارات الخدمات خلال الندوات الرقمية التي عقدتها وزارة الاتصالات بـ المنيا ،موضحة أن هناك أكثر من ٧ آلاف مواطن استفاد من تلك الندوات ورفع مستوى الوعي والتثقيف الرقمي.

وأضافت ان وزارة الاتصالات نفذ تدريب لعدد كبير من المتطوعين ضمن مشروع مبادرة حياة كريمة، وتطبيق من خلال اتاحة برامج تعليمية وتزويدهم بالجوانب المعرفية والعلمية مثل تمكينهم من الحصول على الشهادات التطبيقية من جامعات الولايات المتحدة الأمريكية للاستفادة بها في حياتهم اليومية.