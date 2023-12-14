نائب وزير الاتصالات: أكثر من 64 منظمة حكومية تم ربطها رقميًا

قال دكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي، خلال كلمته اليوم في فعالية إطلاق مرصد وعي للتنمية المجتمعية بمقر وزارة التضامن، إن الدمج البياني يساهم في ربط أكثر من 64 منظمة حكومية.

وأضاف نائب وزير الاتصالات، أن هذا الربط الخاص بالبيانات الرقمية للمنظمات الحكومية يعمل على تجميع أكثر من 50 مليون معلومة.

جدير بالذكر أن مرصد وعي يهدف إلى إحصاء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين فهم التحديات التي تواجه الأسر وتأثيرها على المجتمع، من خلال جمع البيانات وتحليلها بشكل دقيق.

وسيكون للمرصد دور في تحقيق التنمية المستدامة وتقديم الدعم اللازم، في إطار عمل الوزارة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

يشار إلى أن “وعي” هو برنامج توعوي لوزارة التضامن الاجتماعي يقوم على تغيير السلوكيات السلبية المعوقة للتنمية البشرية والاقتصادية، وكذلك تكوين كوادر دينية ومجتمعية وإعلامية لديها خطاب علمي وثقافي وديني مُوحد ومُتكامل؛ لنشر المعرفة وتطوير الوعي والاتجاهات الاجتماعية في المجتمع.