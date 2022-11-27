نائب وزير الإسكان يفتتح النسخة الأولى من معرض مصر للمياه والنفايات

افتتح الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النسخة الأولى من المعرض الدولي مصر للمياه والنفايات والبنية التحتية، تحت شعار”تمكين الابتكار في مصر”.

رافقه خلال الافتتاح عدد من قيادات الوزارة، ورئيس قطاع المياة بالهيئة الهندسية، وأليكس بيلو ممثل السفارة الألمانية بالقاهرة ورئيس الإدارة الاقتصادية في السفارة، ود. جورج كرين المستشار الإقتصادي لسفارة النمسا بالقاهرة.

كما رافقه المهندس هشام أبو العطا ممثلا عن وزارة قطاع الأعمال، وكي توياما الممثل الرئيسي للجايكا اليابانية، وغرفة الصناعة والتجارة الألمانية، وعدد كبير من الخبراء الألمان في مجال صناعة المياه ومشاركة المستثمرين.

ويشارك بالمعرض 50 شركة من 7 دول مختلفة، على رأسها ألمانيا والنمسا، اليابان، الهند، الدنمارك، تركيا، الأردن.

وتنظم المعرض شركة “إكسبو تك” العالمية، ويقام على مدار ثلاثة أيام من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر.

وأعرب نائب وزير الإسكان عن سعادته بافتتاح معرض “تمكين الابتكار” الذي يتزامن مع انتهاء مؤتمر الأمم المتحدة للمناخcop 27 الذي أقيم بشرم الشيخ، حيث يعد المعرض فرصة حقيقية لتنفيذ مقترحات المؤتمر على أرض الواقع، خصوصا أن المياه تعد واحدة من أهم الموارد في عصرنا.

وأضاف إسماعيل خلال كلمته، كما أنها تعتبر أيضا مصدر التنمية ومحركها الأساسي.

ولفت إلى أن مشاركة الشركات الألمانية والأوروبية بالمعرض تعتبر فرصة كبيرة لتبادل الخبرات والوصول إلى أحدث الأساليب التكنولوجية للمحافظة على المياه وإعادة تدوير المخلفات.

من جانبها قالت رادميلا لابوس رئيس مجلس إدارة إكسبو تك مصر، والممثل الرسمي للاتحاد الإقتصادي الفيدرالي للشركات الصغيرة والمتوسطة: “إننا فخورون بتنظيم ذلك المعرض والمؤتمر في مصر بالرغم من التحديات التي واجهناها خلال الفترة الماضية، والوقت القصير لتنظيمهما.

وأضافت إلا أن المشاركات الدولية والمحلية تجعلنا فخورين بتنظيم المؤتمر في مصر، مؤكدة أن تواجد العديد من الشركات الألمانية بالمعرض هو فرصة كبيرة جدا لتبادل الخبرات، والدخول في مرحلة التنفيذ الفعلي لأهداف مؤتمر المناخcop27 .”

ويشارك في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي “EWWI” كل من اتحاد (BVMW) أكبر اتحاد فيدرالي ألماني اقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs)، ويضم أكثر من 30 اتحادا ومليون شركة من المناطق الاقتصادية الألمانية في السوق الداخلية الأوروبية.

وتكتل (VDMA) أكبر التكتلات التي تضم أكثر من 3400 مصنع متخصص في صناعة الآلآت والهندسة الميكانيكية في ألمانيا وأوروبا ويمثل المصالح الاقتصادية والتقنية والعلمية المشتركة لهذه الصناعة الفريدة والمتنوعة، واتحاد (GSTT) الجمعية الألمانية لتكنولوجيا الحفر النفقي (Trenchless)، والاتحاد الفيدرالي لشراكة اقتصاديات المياه الألمانية (GWP).

وتضم النسخة الأولى من المعرض عددا من اللاعبين المصريين الكبار في صناعة المياه وعلى رأسها شركة مياه القاهرة بجناح كبير يضم أكثر من 15 عارضا فرعيا، بالإضافة إلى العديد من خبراء القطاع، شركة المقاولون العرب، حسن علام، سول وتر، وشركة HCCO Holding للبناء والتطوير.

كما تتواجد وزارة الإسكان، وخبراء من وزارة البيئة، لتؤكد أهمية المحافظة على المياه ودورها في المستقبل، بالإضافة إلى 22 عارضا من الشركات الألمانية الكبرى، الذين جاءوا إلى القاهرة لتقديم أحدث الابتكارات والتطورات الجديدة ومعرفتهم المتخصصة في قطاع المياه، والبدء وتعزيز التعاون التجاري في المستقبل.

وبالتزامن مع المعرض، سيتم عقد 21 جلسة مفتوحة وورشة عمل لتبادل الخبرات، على رأسها جلسة للمهندس الألماني ديتر فيشنر من شركة Mort Energy Logistic GmbH لعرض الابتكارات الرائدة في حماية البيئة وإعادة التدوير، بعنوان “إعادة التدوير وتحلية مياه البحر والصناعة من أجل المستقبل”.

سيحضر العديد من الخبراء والجمعيات المهنية والمهندسين “مصر للمياه والنفايات والبنية التحتية”، لجعل هذه الأيام الثلاثة اجتماعًا صناعيًا ناجحًا لنقل المعرفة والاتصالات التجارية.