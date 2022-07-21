نائب وزير الإسكان يشارك في الاجتماع الخامس للجنة إدارة برنامج مياه الشرب بالصعيد 

خلال زيارة ميدانية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافطة أسوان، شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية في الاجتماع الخامس للجنة إدارة برنامج مياه الشرب بصعيد مصر ” المرحلة الأولى بمحافظة أسوان ” والممول من خلال منحة من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون بقيمة 8.9 مليون فرنك سويسري، وذلك بحضور اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والسيدة/إيفون باومان، السفيرة السويسرية بالقاهرة، وممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان وسفارة سويسرا بالقاهرة واستشاري البرنامج.

وخلال الاجتماع، قام إستشاري المشروع باستعراض موقف برنامج مياه الشرب بصعيد مصر المرحلة الأولى بمحافظة أسوان، والعائد التنموي للبرنامج من خلال مكوناته الثلاثة: الدعم الفني والحوكمة، البنية التحتية، والتوعية والإرشاد.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، اهتمام الدولة بإستهداف كامل المناطق الريفية لتنفيذ مشروعات متكاملة في 20 محافظة على مستوى الجمهورية تضم 175 مركزا بإجمالي 4500 قرية و29500 تابع، بتكلفة حوالي 700 مليار جنيه مصري خلال 3 سنوات من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وجارٍ حالياً تنفيذ مشروعات الصرف الصحي المتكامل لعدد 84 قرية في محافظة أسوان من خلال المرحلة الأولي لمبادرة حياة كريمة، بتكلفة إجمالية 5.5 مليار جنيه.

وأشاد نائب وزير الإسكان، بالجهد المبذول بالبرنامج من جميع الجهات المشاركة في تنفيذه، وأنه يعد من البرامج المتكاملة الجاري تنفيذها في محافظات الجمهورية حيث يستهدف البرنامج خدمة حوالي 135 ألف نسمة من سكان المناطق العشوائية والمحرومة من خلال إنشاء مشروعات بنية تحتية، بتنفيذ محطة رفع مياه وخزان ارضي وإنشاء مجموعة من الخطوط الناقلة والشبكات الداخلية والوصلات المنزلية.

كما تضمن البرنامج رفع كفاءة العاملين وذلك بإعداد الدورات التدريبية الفنية والإدارية، والحفاظ على المياه المنتجه، فضلاً عن خفض التكاليف من خلال ترشيد الطاقة والتدابير التنظيمية وتنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات ضمن مكونى الدعم الفني والحوكمة، بالإضافة إلى التوعية والإرشاد في كثير من القضايا المجتمعية والتي منها النظافة والمياه والبيئة.

كما اجتمع نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية مع ممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان والجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسوان لمناقشة موقف مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تم خلال الاجتماع استعراض موقف مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمعوقات التي تواجه كلا من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان والجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان.

مؤكداً على أهمية المبادرة والتي تعتبر من أكثر المشروعات خدمة لعدد من المواطنين علي مستوي العالم، وعلى العائد التنموي للمبادرة لتنمية القرى بمصر، مؤكداً أهمية المتابعة الدورية لموقف تلك المشروعات للإنتهاء منها طبقاً للمواعيد المقررة.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أهمية إعداد كوادر فنية مدربة ومؤهلة للتعامل مع محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى من خلال فتح فصول تعليمية كنواة لإنشاء مدرسة متخصصة في هذا القطاع الحيوي وذلك من خلال تكاتف جهود المحافظة ووزارة الإسكان ووكالة التنمية السويسرية، لتعظيم الإستفادة من المشروعات المنفذه من خلال البرنامج أو مبادرة حياة كريمة أو المشروعات المتعلقة بإحلال وتجديد البنية التحتية.

وأشارت نائب مدير مكتب التعاون الدولي السويسري بموافقة السفارة بتقديم منحة لتمويل المرحلة الثانية من البرنامج لخدمة منطقة السيل بمحافظة أسوان بقيمة 9.3 مليون فرنك سويسري لخدمة حوالي 30 الف نسمة.

كما شارك الدكتور سيد إسماعيل، في إفتتاح مشروعات المكون الثاني من برنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر المرحلة الأولى بمحافظة أسوان، وذلك بحضور اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان والسيدة/إيفون باومان، سفيرة سويسرا بالقاهرة.

وتضمنت إنشاء محطة رفع بطاقة 800 م3/ساعة وخزان أرضي بطاقة إستيعابية 5 آلاف م3 وإنشاء 5.5 كم خطوط ناقلة ومجموعة من الشبكات الداخلية بأطوال 38 كم و4.5 ألف وصلة منزلية وذلك لخدمة حوالي 65 الف نسمة بمناطق خور عواضة والخاطرية والأمركاب بتكلفة حوالي 6.8 مليون فرنك سويسري.

وقدم الدكتور سيد إسماعيل، الشكر إلى محافظ أسوان على الجهد المبذول في الاهتمام بمشروعات المياه والصرف الصحي والاستثمار في العنصر البشري بالمحافظة، كما شكر سفيرة سويسرا بالقاهرة على المجهود المبذول في المرحلة الأولى واعتماد المرحلة الثانية من البرنامج، معربا عن ترحيبه باستمرار التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية ودولة سويسرا.