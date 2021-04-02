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نائب وزير الإسكان يشارك في اجتماع بعثة البنكين «الدولي والآسيوي»

فى الاجتماع الختامي لبعثة البنكين الدولي والآسيوي
خالد الأسمر 9:01 م, الجمعة, 2 أبريل 21 9:01 م, الجمعة, 2 أبريل 21

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شارك الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ورئيس وحدة إدارة المشروعات، فى الاجتماع الختامي لبعثة البنك الدولي والبنك الآسيوي، الخاصة بمتابعة برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية القائم على النتائج، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور ممثلي وزارة التعاون الدولى، وممثلي البنك الدولي، والبنك الآسيوي، وفريق عمل وحدة إدارة المشروعات بالوزارة.

وأوضح نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن زيارة البعثة استمرت في الفترة من 22 فبراير حتى 24 مارس، بهدف مراجعة الأداء الحالي لشركات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف، أنه تم التأكد من تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية للسنة المالية الجارية، ومتابعة التقدم الذي تم إحرازه في الإجراءات المتفق عليها بخصوص تلافي تداعيات فيروس كورونا.

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وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن بعثة البنكين الدولي والآسيوي، أعربت عن خالص امتنانها لجميع المسئولين من وزارة الإسكان، ووحدة إدارة المشروعات بالوزارة، ووزارة التعاون الدولى.

كما أعربت الشركة عن امتنانها للجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي المشاركة في المشروع بمحافظات (الدقهلية، والشرقية، والبحيرة، والغربية، والمنوفية، ودمياط)، على التعاون الذي تم تقديمه للفريق خلال المهمة، وتقدم الأعمال بالبرنامج.

كما أشادت البعثة بالجهد الملموس والفهم الواعي لوحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان لمتطلبات البرنامج ومتابعتها الدقيقة للشركات المعنية بتنفيذ البرنامج.

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وأشار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى أن برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة في المناطق الريفية يُقدم في مرحلته الأولى خدمات الصرف الصحى لـ3 محافظات (الشرقية، والدقهلية، والبحيرة)، بتمويل من البنك الدولى بقيمة 550 مليون دولار.

وتابع، بينما في مرحلته الثانية يقدم خدمات الصرف الصحى لـ 5 محافظات (المنوفية، والغربية، ودمياط، والشرقية، والدقهلية) بتمويل مشترك من البنك الدولى والبنك الآسيوى مناصفة بقيمة 600 مليون دولار.

وأضاف نائب الوزير، أنه شارك في فعاليات اجتماعات البعثة ممثلو البنك الدولي والبنك الآسيوي، وفريق عمل وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، وممثلي وزارة التعاون الدولى، والجهاز التنظيمى لمياه الشرف والصرف الصحى وحماية المستهلك.

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 كما شاركت القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي المعنية بتنفيذ البرنامج بمحافظات (الدقهلية، والشرقية، والبحيرة، والغربية، والمنوفية، ودمياط)، ووحدة تنفيذ المشروعات بكل شركة، والاستشاريون المعنيون بإدارة البرنامج في مرحلتيه الأولى والثانية.

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بقلم خالد الأسمر

بكالوريوس تجارة قسم العلوم السياسية ودبلوم علاقات سياسية دولية

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