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نائب وزير الإسكان يدعو لإقامة المعرض العقاري «Mipim» في مصر

خلال كلمته بمعرض "Mipim" بمدينة كان الفرنسية
سارة لطفي 4:10 م, الثلاثاء, 15 مارس 22 4:10 م, الثلاثاء, 15 مارس 22

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خلال كلمته بمعرض “Mipim” المقام حاليًا بمدينة “كان” الفرنسية، أكد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن الدولة بذلت مجهوداً كبيراً في قطاع التطوير العقاري، خلال السنوات الأخيرة، رغم التحديات الكبرى، وأبرزها جائحة “كورونا”.

وأشار إلى اهتمام الدولة في دعم القطاع الخاص في كل القطاعات، وكذا القطاع العقاري، وتأتي مشاركة الوزارة في جناح معرض “Mipim” هذا العام جنباً إلى جنب مع شركات القطاع الخاص لتؤكد هذا التوجه.

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وخلال كلمته التي حضرها كريستوف شوبر، رئيس المعرض، دعا المهندس خالد عباس مسئولي المعرض لإقامة دورة له في مصر، مؤكداً اهتمام الدولة بهذا القطاع، وبجذب استثمارات من الخارج له، مشيراً إلى أن الإنجازات التي تحققت خلال الآونة الأخيرة ستشجع الكثيرين على ضخ استثماراتهم، والدولة لديها فرص واعدة في هذا القطاع.

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وأشاد نائب وزير الإسكان بتنظيم المعرض، مؤكداً حرص الوزارة على المشاركة بعد عودته من التوقف بسبب جائحة كورونا، مشيراً إلى أن المعرض فرصة جيدة لعرض المشروعات والتجارب المختلفة، ولقاء الصناديق العقارية والمستثمرين العقاريين.

من جانبه، عبَّر كريستوف شوبر، عن سعادته بالمشاركة المصرية في المعرض، مشيداً بالجناح المصري الذي يضم عدداً كبيراً من المشروعات المتميزة، ومؤكداً أنه سيدرس مع مسئولي المعرض فكرة إقامته في مصر، خاصةً في ظل التقدم الواضح الذي تم في قطاع التطوير العقاري في مصر، خلال السنوات الأخيرة.

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بقلم سارة لطفي

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