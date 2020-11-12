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نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعي تطوير بحيرة عين الصيرة وسور مجرى العيون

للوقوف على الموقف التنفيذي
خالد الأسمر 7:15 م, الخميس, 12 نوفمبر 20 7:15 م, الخميس, 12 نوفمبر 20

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تفقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الموقف التنفيذى لمشروعى تطوير “بحيرة عين الصيرة”، وتطوير “منطقة سور مجرى العيون”، بمحافظة القاهرة.

تتضمن المشروعات تنفيذ ممشى سياحي حول البحيرة بطول 2500 متر

وتجول نائب وزير الإسكان ومرافقوه بموقع مشروع تطوير “بحيرة عين الصيرة”، لتفقد تنفيذ الأعمال، والتى تشمل تنفيذ ممشى سياحى حول البحيرة بطول 2500 متر طولى، ومنطقة مطاعم، وجزيرة استوائية وسط البحيرة، ومسرح مكشوف، ومناطق خضراء، وبرجولات خشبية، و5 مجموعات نوافير عائمة داخل البحيرة، ومحطة معالجة لمياه البحيرة.

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وانتقل المهندس خالد عباس ومرافقوه، لتفقد الموقف التنفيذي لمشروع تطوير “منطقة سور مجرى العيون” بمصر القديمة، وتشمل أعمال التطوير تنفيذ عمارات سكنية، ومول تجاري فندقى، ومطاعم، وكافيتريات، وبازارات سياحية، وغيرها.

وشدد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعين الهامين، مؤكداً أن مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بالعاصمة، تهدف لعودة القاهرة لممارسة دورها التاريخى والثقافى والحضارى، وتوفير بيئة عصرية حضارية للمواطن المصرى، بما يتماشى مع النهضة الاقتصادية والتنموية التى تشهدها الدولة فى الوقت الحالى.

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بقلم خالد الأسمر

بكالوريوس تجارة قسم العلوم السياسية ودبلوم علاقات سياسية دولية والتحق بالعمل في قسم العقارات بجريدة المال سبتمبر 2018 وعمل لأكثر من 10 سنوات بالصحافة

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