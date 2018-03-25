نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعي الشهبة والأسمرات 3

بدور إبراهيم تفقد الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتخطيط العمراني والتطوير الحضري، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، اليوم الأحد، مشروعي الأسمرات 3 (7380 وحدة)، والشهبة (1608 وحدات بالمرحلة الأولى)، في إطار المتابعة الدورية للموقف…

بدور إبراهيم



تفقد الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتخطيط العمراني والتطوير الحضري، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، اليوم الأحد، مشروعي الأسمرات 3 (7380 وحدة)، والشهبة (1608 وحدات بالمرحلة الأولى)، في إطار المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لمشروعات تطوير المناطق غير الآمنة بمحافظة القاهرة.



وشدد الجزار، خلال تفقده لمشروع الأسمرات 3، على ضرورة إنهاء الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد، والمعروض على القيادة السياسية، مؤكداً أنه سيتم حل جميع المشاكل المتعلقة بالتمويل بالتنسيق مع محافظ القاهرة.



وأضاف المهندس خالد صديق: تم أيضاً زيارة مشروع الشهبة بحي منشأة ناصر، والتأكيد على ضرورة عرض دراسة كاملة لتحديد مداخل ومخارج المشروع، وجميع الأعمال التي تتطلبها التربة لإمكان إنشاء العمارات السكنية.​

