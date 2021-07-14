نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف ببنى سويف الجديدة

قام الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، بجولة تفقدية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، القائمة والجاري تنفيذها بمدينة بنى سويف الجديدة، لمتابعة سير العمل بتلك المشروعات، ورافقه فى الجولة المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على قطاع المرافق بالهيئة، والمهندس عصام بدوى، رئيس جهاز المدينة، وفريق متابعة المشروعات بالوزارة.

وبدأ نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية ومرافقوه، جولتهم التفقدية، بتفقد محطة المعالجة الثنائية للصرف الصحي، بطاقة 26 ألف م3/يوم، حيث أبدى بعض الملاحظات على الأعمال، وتعهدت شركة المقاولات بإنهاء جميع الملاحظات، بالإضافة إلى بعض الأعمال المتبقية فى موعد أقصاه 30/8/2021.

كما تفقد محطة تنقية مياه الشرب بالمدينة، والتي تعمل بطاقة فعلية 40 ألف م3/يوم طبقا لعدد السكان المخدوم، وبطاقة إجمالية 104 آلاف م3/يوم، واطمأن على سير العمل بجميع مراحل المحطة، مبديا إعجابه بسير العمل بالمحطة، وخاصة الإجراءات المتخذة في المعمل الخاص بالمحطة لضمان مستوى الجودة والأمان لمياه الشرب، ووجه بضرورة مساعدة جهاز المدينة من خلال الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى فى الحصول على شهادة الأيزو وجميع شهادات الجودة المطلوبة لرفع مستوى معمل المحطة للوصول لأعلى المستويات.

وعقد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعاً بمقر جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، لاستعراض منظومة العمل بالمشروعات المختلفة بالمدينة، والوقوف على التحديات التي تواجه منظومة العمل، والتصدى لها، موجهاً بضرورة العمل على الاستغلال الأمثل للمياه المعالجة فى استصلاح الأراضى كغابات شجرية، حيث التقى بأحد المستثمرين فى مجال زراعة واستصلاح الغابات الشجرية، واطلع على بعض التجارب التى تم تنفيذها بالفعل، حيث تم التوجيه بتنفيذ المشروع بالتزامن مع الانتهاء من محطة المعالجة الجارى تنفيذها.

وفى ختام الزيارة، أكد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، على ضرورة الالتزام بجميع البنود والالتزامات التى تم الاتفاق عليها للانتهاء من تنفيذ الأعمال في الوقت المحدد، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على جميع العاملين بالمشروعات، وكذلك إنهاء الأعمال بالجودة المطلوبة.