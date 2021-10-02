نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بـ«العلمين الجديدة»

تفقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، ومحطتى تحلية مياه البحر، ومعالجة الصرف الصحى، بمدينة العلمين الجديدة، ورافقه فى الجولة، الدكتور أسامة حمدى، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات، والمهندسة عبير عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية بقطاع التنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس وائل سمير، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، والمهندس عمرو خطاب، عضو المكتب الفنى للوزير.

واستهل إسماعيل، زيارته لمدينة العلمين الجديدة، بعقد اجتماع مع مسئولى جهاز مدينة العلمين الجديدة، وشركات المقاولات العاملة بالمدينة، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات مرافق المياه والصرف، ومحطتى تحلية مياه البحر، ومعالجة الصرف الصحى.

وشدد نائب الوزير على ضرورة الإسراع بمعدلات الإنجاز، والالتزام بالبرامج الزمنية المُحددة، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات بجميع مواقع العمل، فهناك اهتمام كبير من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة تنفيذ هذه التكليفات.

وتفقد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ومرافقوه، محطة تحلية مياه البحر بطاقة 150 ألف م3 /يوم، والتى تم تشغيلها، وأشاد بمستوى تنفيذ المحطة، والتى نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وكذا تفقد محطة معالجة مياه الصرف، وتبلغ طاقة المرحلة الأولى منها 90 ألف م3، حيث أشاد بالأعمال التي يتم تنفيذها، وطالب الشركات المنفذة بمضاعفة الجهد، والالتزام بالبرامج الزمنية المكثفة، لتفعيل منظومة الصرف المتكاملة بعد تشغيل المحطة.

كما تفقد مسئولو الوزارة، أعمال مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، بالمنطقة الشاطئية، ومناطق الإسكان الاجتماعي بالمدينة وغيرها من باقي مناطق الإسكان، للاطمئنان على سير العمل، والانتهاء من الأعمال فى المواعيد المحددة، بحيث يتم تشغيل المنظومة المتكاملة لمياه الشرب والصرف الصحى، ويتم الانتهاء بالتوازى من تنفيذ المحطات والشبكات.

واختتموا، الجولة التفقدية، بزيارة محطة مياه الشرب جنوب العلمين، بطاقة إنتاجية 160 ألف م3/اليوم، وتم عقد اجتماع مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، ومسئولي الشركة، ومسؤولي إدارة المحطة، وتم تفقد مكونات ومعمل المحطة، للاطمئنان على سير العمل بالمحطة.