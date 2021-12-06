نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات مدينة العلمين الجديدة

قام خالد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمشروعات القومية، بزيارة تفقدية لمدينة العلمين الجديدة لمتابعة سير العمل بالمشروعات المختلفة بالمدينة، يرافقه وائل سمير، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، ومسئولو الجهاز والمشروعات.

واستهل عباس زيارته بعقد اجتماعٍ مع عددٍ من استشاريين المشروعات ومديري الشركات العاملة بالمدينة، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للأعمال الجارية وتذليل أي عقبات.

استمع إلى شرحٍ وافٍ عن تقدم الأعمال وما وصلت إليه مراحل التنفيذ، مشدداً على الالتزام بالجداول الزمنية المقررة والمقدمة من الشركات لتنفيذ المشروعات، ومراعاة الكفاءة والجودة.

وعقب ذلك، تفقد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية‏، الحى اللاتينى على مساحة 404 أفدنة، والذي يتكون من 6 مناطق تضم وحدات سكنية، ومناطق خدمية متميزة، وأماكن انتظار سيارات ومجموعة من الحدائق، ثم توجه إلى المنطقة التراثية والأبراج الشاطئية مروراً بكمبوند الـ700فدان، والذى يضم نحو 10 آلاف وحدة سكنية (عمارات – فيلات – شاليهات).

وأوضح نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه يجرى تنفيذ المنطقة التراثية بالعلمين الجديدة على مساحة 260 فداناً، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بها حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات).كما تفقد المهندس خالد عباس، أعمال تركيب الواجهات وتنفيذ التشطيبات لـ15 برجاً من أبراج المنطقة الشاطئية، وأعمال تنفيذ الأبراج الأخرى بالمنطقة، والمنطقة الترفيهية التجارية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعدداً من المطاعم والكافيهات والمحال.