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نائب وزير الإسكان يتفقد مدينة الشروق لمتابعة تداعيات الطقس السيئ

تزامنا مع ما تشهده البلاد من موجة طقس سيئ
محمود زكي 5:25 م, الجمعة, 13 مارس 20 5:25 م, الجمعة, 13 مارس 20

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تفقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية مدينة الشروق، لمتابعة موقف التعامل مع تداعيات الطقس السيئ، وهطول الأمطار الغزيرة، وذلك برفقة المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات،

وكان فى استقبالهما المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس الجهاز، وبحضور المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، وتم عرض الموقف الحالى، والذي شهد حالة من عدم استقرار التيار الكهربائي بالمدينة.

يشار إلى أنه يتم حاليا رفع تجمعات مياه الأمطار، وذلك في ضوء ما شهدته المدينة على مدار يومين من أمطار شديدة الغزارة.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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