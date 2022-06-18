نائب وزير الإسكان يترأس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة مشروعات التعاون الدولى

ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماع اللجنة العليا لمتابعة مشروعات التعاون الدولى، وذلك بحضور مسئولى قطاع المرافق بالوزارة، وقطاع التشييد والعلاقات الخارجية، والاستشاري العام لمشروع تطوير الصرف الصحي للقري الملوثة لمصرف كيتشنر.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف مشروع تطوير الصرف الصحي للقري الملوثة لمصرف كيتشنر، والذى يخدم محافظات كفر الشيخ والدقهلية والغربية، وموقف مشروع تطوير الصرف الصحي للقري الملوثة لبحيرة قارون، والذي يخدم محافظة الفيوم.

كما تم استعراض موقف المرحلة الثانية لبرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، والذى يخدم محافظات أسيوط والمنيا وسوهاج وقنا، مشدداً على ضرورة الإسراع بضغط البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات التى تخدم القرى المصرية بما يتماشي مع مبادرة حياة كريمة.

وأشاد نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، بالمجهودات المبذولة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى لتوفير مستوى معيشي يليق بالمواطن المصري، مؤكداً أن التكامل بين قطاعات الدولة والقطاع الخاص يشهد زخما كبيرا، مشيراً إلى التحول الملحوظ فى سياسة التعامل مع مياه الصرف الصحي، فبدلاً من سياسة التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي، يتم التوسع في إعادة الاستخدام الآمن للصرف الصحي المُعالج، فى الأغراض المحددة، سواء فى رى المسطحات الخضراء، أو الغابات الشجرية، وغيرها.