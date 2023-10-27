نائب وزير الإسكان يترأس اجتماعًا لمتابعة منظومة مياه الشرب بالقاهرة الجديدة

ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعاً موسعاً بغرض متابعة موقف مرافق مياه الشرب وتنفيذ المشروعات بالقاهرة الجديدة

وذلك بحضور مستشار الوزارة للمتابعة والمشروعات، ورئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ومساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث – المشرف على أعمال المرافق بالهيئة، وممثلي جهاز المدينة، ومقاولي المشروعات

وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمتابعة وتقييم منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة ومتابعة تنفيذ المشروعات بها.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، موقف تنفيذ مشروع خطوط المياه العكرة والمعوقات التي تواجه أعمال التنفيذ والإجراءات التي تم اتخاذها في ذات الشأن، حيث أكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية والالتزام بإنهاء الأعمال وفقاً للبرنامج الزمني المخطط لتحقيق الاستفادة من تنفيذ المشروع.

مواجهة السيول

كما ناقش الدكتور سيد إسماعيل مع الحضور الحلول الفنية والتنفيذية المقترحة للتغلب علي السيول والأمطار والظروف المفاجئة، موجهاً بضرورة الإعداد الجيد لخطط التدخل السريع لحل الأزمات.

وفي ذات السياق، استعرض رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، موقف منظومة مياه الشرب بالقاهرة الجديدة والإجراءات والملاحظات المطلوب تنفيذها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة بالمدينة، والحفاظ على استدامة تقديم الخدمات

وفي هذا الصدد وجه الدكتور سيد إسماعيل، ممثلي جهاز مدينة القاهرة الجديدة بضرورة الانتهاء من تنفيذ الأعمال المرتبطة بملاحظات الجهاز التنظيمي في أسرع وقت.

واختتم نائب وزير الإسكان الاجتماع بالتأكيد على دعم الوزارة الكامل لكافة أجهزة المدن الجديدة للحفاظ على الاستثمارات، وتنفيذ الأعمال المطلوبة لتحسين مستوى الخدمات والتغلب على الظروف المفاجئة.