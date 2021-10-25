نائب وزير الإسكان وسفير الدوحة يحضران مراسم توقيع «الديار القطرية» و«CCC» لبدء تنفيذ «سيتي جيت» (صور)

مراسم التوقيع تمت بين شركة بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمار العقاري – إحدى شركات الديار القطرية في مصر – مع شركة اتحاد المقاولين العالمية (CCC)

أعلنت شركة الديار القطرية عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع “سيتي جيت” بمليار جنيه، وذلك في احتفال أقيم -الإثنين- في موقع المشروع بالقاهرة الجديدة

وقد حضر الإحتفال السفير سالم مبارك آل شافي سفير دولة قطر في مصر، والمهندس خالد عباس نائب وزير اإلسكان للمشروعات القومية، والمهندس عبدالله بن حمد العطية الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للإستثمار العقاري، والشيخ حمد بن طلال آل ثاني مدير إدارة التطوير والمشاريع في مصر والسودان وأريتريا بشركة الديار القطرية، إضافة لعدد من كبار الشخصيات.

وشهد احتفال الديار القطرية مراسم توقيع شركة بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمار العقاري – إحدى شركات الديار القطرية في مصر – مع شركة اتحاد المقاولين العالمية (CCC) للتعاقد على تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع.

وخلال مشاركته في الاحتفال، قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية: “يسعدني المشاركة في توقيع هذا العقد ووضع حجر أساس المرحلة الأولى من مشروع “سيتي جيت”، ونأمل أن نشارك أيضاً سوياً في بدء المرحلة الثانية والثالثة منه في أقرب وقت، فهذا المشروع إضافة كبيرة.”

وأضاف: نحن فخورون في وزارة الإسكان وفي هيئة المجتمعات العمرانية بحجم الإنجاز الذي تم في المنطقة حول المشروع، وموقع “سيتي جيت” أصبح أكثر تميزاً من ذي قبل، لأنه يتميز بميزة كبيرة وهي أنه يقع بجوار العاصمة الإدارية الجديدة مباشرة

ونأمل أن تتسارع وتيرة تنفيذ مراحل المشروع ليلحق بالعاصمة الإدارية، وسوف نساند المشروع ونذلل أي عقبات تواجهه، فنحن نقف مع الشركات الجادة، وشركة الديار القطرية واحدة من أكبر الشركات الجادة والمتميزة.”

وصرح المهندس عبدالله بن حمد العطية الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية “منذ دخولنا السوق المصري في عام 2006، وقد ظهر التزام الشركة نحو المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد المحلي وتنمية سوق العمل واهتمامها بالبعد الاجتماعي في جميع مشاريع الشركة والتي وفرت عددا كبيرا من فرص العمل في المجتمع المحلي سواء خلال مراحل التنفيذ أو مراحل التشغيل، وبالنسبة لمشروع سيتي جيت فهو استمرارا لنهج الشركة المستمر، من المتوقع أن يوفر قرابة 200 ألف فرصة عمل في سوق العمل المحلي خلال فترة تنفيذ المشروع وذلك عدا فرص العمل التي سوف يوفرها بعد تنفيذ المشروع .

وأضاف العطية: “شركة الديار القطرية بصدد الإعلان عن خططها التطويرية والاستثمارية والشراكات الاستراتيجية على كامل الأراضي المملوكة لها في جمهورية مصر العربية قبل نهاية العام

وتخطت استثمارات الشركة في السوق المصري ٣ مليارات دولار أمريكي، موزعة على عدد من المشاريع التي تجاوزت مساحتها ٤٠ مليون متر مربع ما بين سياحية وسكنية ومتعددة الاستخدام، وهذا المشروع سيمثل أحد الإضافات الكبيرة لاستثمارات الشركة في مصر حيث ستبلغ قيمته بعد الانتهاء منه قرابة 12 مليار دولار أمريكي، إضافة لباقي الخطط التطويرية والاستثمارية التي سيتم الإعلان عنها تباعا.”

وقد فازت شركة اتحاد المقاولين العالمية (CCC) في مصر بالمناقصة التي طرحتها الشركة المالكة كمقاول رئيسي لبناء وتنفيذ مشروع “سيتي جيت”.

وعلق المهندس محمد طارق العضو المنتدب لمنطقة شمال أفريقيا باتحاد المقاولين العالمية (CCC) على الحدث قائلاً: “يسعدنا اليوم أن يتم اختيارنا من قبل شركة “الديار القطرية” كمقاول رئيسي لمشروع “سيتي جيت”، فالعلاقة التجارية ما بين الشركتين ناجحة وطويلة الأمد في دول مختلفة، بما في ذلك مصر وقطر والسودان والمغرب واليمن. وخلال تلك المشاريع، تمكنا معًا من تقديم مشاريع بارزة بأعلى معايير الجودة والدقة. وتأتي هذه الشراكة الجديدة بعد أشهر قليلة من الافتتاح الرسمي لفندق “سانت ريجيس” والذي يمثل علامة فارقة في علاقتنا التجارية المثمرة.”

وأضاف: “سنتابع عملنا الدؤوب من خلال تقديم أعلى معايير الجودة إلى سوق العقارات المصري وتقديم تطويراً عالمياً متعدد الاستخدامات، وخدمة ونجاح عملائنا هو عامل رئيسي من استراتيجية شركتنا، والعلاقات التعاقدية المتكررة عبر مختلف المشاريع والبلدان دليل واضح على التزامنا القوي تجاه عملائنا. وتعد الديار القطرية من بين عملائنا الرئيسيين الذين نواصل خدمتها في مواقع جغرافية مختلفة”.

من جانبه، قال الشيخ حمد بن طلال آل ثاني مدير إدارة التطوير والمشاريع في مصر والسودان وأريتريا بشركة الديار القطرية: “يسرنا أن نشهد اليوم بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع سيتي جيت الضخم، وما يميز هذا المشروع أنه يقع على مساحة كبيرة تصل إلى 5.8 مليون متر مربع، ويوفر 200 ألف فرصة عمل.”

وأضاف: “يحظى مشروع “سيتي جيت” بموقع استراتيجي فريد في قلب القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، ويعتبر مدينة مكتفية ذاتياً مع مجتمع متكامل يوفر خدمات عديدة، ويشمل 24,500 وحدة سكنية بمساحات مختلفة والتي تتنوع ما بين الفيلات المستقلة والتاون هاوس والتوين هاوس والشقق، وتطل على ملعب جولف كبير للغاية يسع 18 حفرة

كما يوفر المشروع العديد من المرافق الفاخرة بما في ذلك المراكز المجتمعية في جميع الأحياء والمدارس والفنادق الدولية والنادي الرياضي ومجمع أعمال بمساحة 720 ألف متر مربع ومجمع طبي و300 ألف متر مربع من مساحات الترفيه والتجزئة، وجميعها مخطط لها وتنفيذها سيكون وفق مواصفات عالمية.”

وتشمل المرحلة الأولى من مشروع سيتي جيت بناء 430 وحدة، والأعمال التي يغطيها التعاقد الجديد تشمل بناء وإنجاز جميع الفيلات على أن يتم تسليمها في غضون 24 شهًرا.