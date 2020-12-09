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نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية يتفقد تنفيذ أعمال منطقة مثلث ماسبيرو

يرافقه عدد من المسؤولين
خالد الأسمر 3:47 م, الأربعاء, 9 ديسمبر 20 3:47 م, الأربعاء, 9 ديسمبر 20

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قام خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، وكمال بهجات، مساعد  نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصلاح متولي، المشرف على تطوير مناطق مثلث ماسبيرو، ومطار إمبابة، وعين الصيرة، ونواب رئيس جهاز ماسبيرو، بجولة تفقدية في منطقة مثلث ماسبيرو.

وخلال الجولة تمت متابعة الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعي الإسكان البديل وأبراج النيل، بمنطقة مثلث ماسبيرو.

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تنفيذ برجين للسكن البديل

وقال صلاح متولي، المشرف على تطوير مناطق مثلث ماسبيرو، إنه جارٍ تنفيذ برجين للسكن البديل لمن وافق من سكان المنطقة على خيار العودة إليها بعد تطويرها.

وأضاف، أن كل برج يتكون من 18 دوراً سكنيا بإجمالى 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دوراً سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا بإجمالي مسطح 10200 م2.

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 واجتمع نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، مع مسئولى المكاتب الاستشارية المشرفة على المشروعات والشركات المنفذة للمشروعات.

وطالب بسرعة رفع معدلات التنفيذ طبقاً للبرامج الزمنية،  وتكثيف العمل حتى يتم الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات فى المواعيد المقررة لها، وكذا تنفيذ الأعمال بالجودة والكفاءة المطلوبة

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بقلم خالد الأسمر

بكالوريوس تجارة قسم العلوم السياسية ودبلوم علاقات سياسية دولية والتحق بالعمل في قسم العقارات بجريدة المال سبتمبر 2018 وعمل لأكثر من 10 سنوات بالصحافة

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