نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية: طرح أراضى المنصورة الجديدة بالمظاريف المغلقة بمساحات من 50 إلى 150 فدانا

المرحلة الثالثة من الشراكة مع القطاع الخاص بداية 2019 لن نطرح أراضى غير مرفقة بالعلمين والمنصورة وعلى المستثمرين التقدم بطلبات للجهاز14 شركة مصرية مشاركة بسيتى سكيب دبى إلى الآن العام المقبل يشهد تواجد الوزارة فى معارض أبو ظبى وجدة وهونج كونج بدور إبراهيمتحقق وزارة الإسكان والمرافق والمجت

المرحلة الثالثة من الشراكة مع القطاع الخاص بداية 2019

لن نطرح أراضى غير مرفقة بالعلمين والمنصورة وعلى المستثمرين التقدم بطلبات للجهاز



14 شركة مصرية مشاركة بسيتى سكيب دبى إلى الآن

العام المقبل يشهد تواجد الوزارة فى معارض أبو ظبى وجدة وهونج كونج

بدور إبراهيم

تحقق وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة إنجازات مستمرة فى عدد من الملفات المهمة؛ منها خلال تنمية المدن العمرانية الجديدة، وخلق توسعات مستمرة مع العمل على دفع الاستثمارات، وتحفيز رؤوس الأموال نحو التوسع خاصة بالمجتمعات الجديدة، وكذلك توفير احتياجات المواطنين من مختلف الشرائح للسكن والخدمات والمرافق بما يُسهم فى تحسين جودة حياة المواطن .

وحاورت «المال» المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية حول العديد من القضايا التى تهم رؤوس الأموال فى المرحلة الحالية وخطط وزارة الإسكان، فيما يتعلق بطروحات الأراضى، وكذلك معدلات الإنجاز فى المدن الجديدة التى تتجه أنظار الاستثمارات المحلية والأجنبية إليها حاليًّا.

ويتولى المهندس خالد عباس مهام متابعة تنفيذ مشروعات المدن الجديدة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك من خلال مراجعة التكاليف ومتابعة خطط التنفيذ والطرح، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما فى ذلك المشروعات التى يتم تنفيذها بنظام الشراكة بين الهيئة وشركات التطوير العقارى، وعرض تقارير دورية بشأنها، هذا بالإضافة إلى متابعة التدفقات المالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واقتراح السياسات والبرامج المالية والتشريعات والقرارات اللازمة لتنمية مواردها، مع دراسة أفضل السبل للتوسع فى مشروعات الشراكة التى تكون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرفًا فيها، وعلى الأخص مشروعات الشراكة التى تتم مع الجهات الحكومية.

المال: بداية نود التعرف على آخر مستجدات أراضى المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص؟

خالد عباس: تم التعاقد وإصدار أوامر الإسناد لعدد 5 شركات وهى أركو وبالم العلمين وسوديك وصبور وايوان مشروعات لقطع الأراضى التالية شمال مدينة الشيخ زايد بالحى 17، بمساحة 410 أفدنة، بتكلفة استثمارية متوقعة 17 مليار جنيه، وزايد سبارك المطلة على محور 26 يوليو بمدينة الشيخ زايد، بمساحة 205 أفدنة، بتكلفة استثمارية متوقعة 59 مليار جنيه، والقطعة الواقعة على محور الضبعة بامتداد مدينة الشيخ زايد، بمساحة 1000 فدان، بتكلفة استثمارية متوقعة 60 مليار جنيه، والقطعة على محور الضبعة بغرب الامتداد بامتداد مدينة الشيخ زايد، بمساحة 500 فدان، بتكلفة استثمارية متوقعة 29 مليار جنيه، قطعة بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر، بمساحة 144 فدانًا، بتكلفة استثمارية متوقعة 5.5 مليار جنيه، وقطعة بمنطقة الجامعات بمدينة القاهرة الجديدة، بمساحة حوالى 104 أفدنة، بتكلفة استثمارية متوقعة 8.5 مليار جنيه، وتبلغ إجمالى مساحة أراضى المشروعات 2363 فدانًا، وإجمالى الاستثمارات المتوقعة بها 179 مليار جنيه، وتوفر نحو 400 ألف فرصة عمل مباشرة، وغير مباشرة، ويتم التفاوض وتوقيع العقود للأراضى الأخرى المتبقية تباعًا ومن المتوقع الانتهاء منها بالكامل قريبًا .

المال: متى يتم طرح أراضى المرحلة الثالثة من الشراكة؟

خالد عباس: بمجرد الانتهاء من توقيع كامل العقود الخاصة بالمرحلة الثانية سيتم الطرح مباشرة ونتوقع مع بداية العام المقبل .

المال: وكيف ترى تجربة الشراكة إلى الآن؟

خالد عباس: الإقبال الشديد الذى شهدته أراضى الطرح الثانى، وترقب شركات التطوير العقارى دائما للطروحات الجديدة، وكذلك ظهور نتائج أراضى الطرح الأول بمشروعات مميزة على أرض الواقع يعكس نجاح التجربة، وتعتمد فكرة الشراكة على تخصيص أرض لشركة تطوير عقارى كبرى، مشهود لها بالكفاءة، ولها سابقة خبرة كبيرة فى المجال العقارى، وتقوم الهيئة بتقديم تسهيلات فى سداد قيمة الأرض، ويكون ذلك على مراحل سداد مختلفة، وبصور متنوعة للسداد (سداد نقدى وعيني)، ويقابل هذه التسهيلات أن يكون للهيئة حصة من وحدات المشروع (السكنية والخدمية) تقوم الهيئة بتحديدها.

المال: بالنسبة للمجتمعات الجديدة متى يتم طرح أراضى العلمين؟

خالد عباس: يتم حاليًّا تنفيذ أعمال المرافق للمرحلة الأولى من المدينة، ومساحتها تتراوح بين 8 و10 آلاف أفدنة، وفور ذلك سيتم الطرح مباشرة على المستثمرين، فالسياسة المنتهجة من المجتمعات عدم طرح أى أراضى على المستثمرين إلا مع اكتمال المرافق بالكامل لدفع التنمية السريعة وتأهيل المناخ لرؤوس الأموال، وسيتم إتاحة آلية متنوعة بين البيع والشراكة بالأراضى المقرر طرحها بالمدينة، خاصة أنه سيتم طرح مساحات كبيرة، ومن المنتظر الطرح العام المقبل .

المال: ما آلية تقدم المستثمرين الراغبين فى الحصول على أراضى بالعلمين؟

خالد عباس: يمكنه التقدم بطلب إلى جهاز مدينة العلمين الجديدة، ويتم تحويل الطلبات إلينا للدراسة، ولكننا لن نطرح أراضى إلا بعد اكتمال المرافق .

المال: ولكن تم طرح الأبراج السكنية بالمدينة؟

خالد عباس: بالفعل، وتم تحديد موعد تسليمها بالتزامن مع انتهاء كامل المرافق أيضًا .

المال: نود الحديث عن مدينة العلمين الجديدة وآخر مستجدات العمل بها؟

خالد عباس: مدينة العلمين الجديدة نموذج للسياسية المنتهجة من الدولة، فيجب الإشارة إلى أنه خلال عامين فقط، بدأ ظهور ملامح المدينة، وهى ضمن حزمة مدن ذكية جديدة أطلقتها مصر للخروج من الوادى الضيق فى خطة طموحة لزيادة الرقعة العمرانية، وتضم المدينة شبكة مواصلات حديثة؛ إذ سيتم البدء فى أول قطار سريع عرضى بمصر يربط العلمين بالإسكندرية، مرورًا بالجيزة والقاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العين السخنة، وتعد العلمين مدينة سياحية عالمية؛ إذ تشمل مطارًا ومولات ضخمة، ومدينة صناعية على غرار مدينة برج العرب التى تعد واحدة من أكبر المناطق الصناعية بالشرق الأوسط وأفريقيا.

وكذلك خدمات من بحيرة العلمين، وميدتاون، ومركز ثقافى، ودار أوبرا، ومجمع سينمات مكتبة تعادل حجم مكتبة الإسكندرية، وكذلك نطاق سباق فورميلا حديقة حيوان مفتوحة ميناء عالمى لاستقبال اليخوت الأوروبية، مدارس نوادى رياضية مراكز تجارية، كما تحتوى المدينة على فنادق تبلغ إجمالى مساحتها 296 فدانًا، ومركز طبى عالمى على 44 فدانًا، فضلًا عن مقرات رئاسية ووزارية، و«جامعة العلمين الدولية».

المال: وبالنسبة لشكل الوحدات السكنية بالمدينة؟

خالد عباس: العلمين مجتمع متكامل، تضم وحدات لجميع الفئات «إسكان اجتماعى ومتميز وسياحى وإسكان بحيرات وإسكان فندقى، وتشمل أبراجًا تم طرح 1200 وحدة سكنية فى 5 أبراج فقط يوليو الماضى، وتم حجزها بالكامل فى أقل من 3 أسابيع من قِبل مصريين وعرب وأجانب أبرزهم من دولة كندا، وتم تعليق 4000 طلب حجز لحين طرح باقى الأبراج .

المال: وهل هناك استثمارات أجنبية تم دخولها للمدينة؟

خالد عباس: تم توقيع عقود مجموعة شركات ماريوت الأمريكية وبناء 3 فنادق أبرزها GW وماريوت بمنطقة الأبراج، وكذلك إنتركونتننتال، وإنشاء 3 فنادق جديدة تحتوى على 1000 غرفة بمدينة العلمين الجديدة، وهى: إنتركونتننتال، وهوليداى إن، وستاى بريدج، كما تضم العلمين الجديدة مدينة صناعية 9000 فدان على غرار مدينة برج العرب بالإسكندرية، وتم توقيع تنفيذ المرحلة الأولى منها مع الشركة الصينيةCGCOC.

المال: وبالنسبة لمدينة المنصورة الجديدة متى يتم طرح أراض بها؟

خالد عباس: تتم حاليًّا أعمال المرافق للمرحلة الأولى، ومساحتها حوالى 2000 فدان، ومن الممكن طرح أراض بها على المستثمرين خلال شهرين بمساحات تتراوح بين 50 و150 فدانًا لتنفيذ مشروعات متنوعة بين الخدمية المختلفة والعمرانى المتكامل .

المال: وما آلية الطرح لتلك الأراضى؟

خالد عباس: فى الغالب بنظام المزايدة بالمظاريف المغلقة؛ إذ إن مساحات الأراضى المزمع طرحها صغيرة، ولا تتلاءم مع آلية الشراكة .

المال: تحضر الاستثمارات الصينية بقوة فى المشروعات القومية كالعاصمة الإدراية والعلمين الجديدة هل هناك اتفاقيات جديدة سيتم إبرامها؟

خالد عباس: بالفعل هناك تعاون قوى مؤخرا مع الصين؛ إذ يتم تنفيذ أبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة بين الإدارى والسكنى بارتفاعات بين 150 و 250 مترًا بتمويل صينى بـ3 مليارات دولار، وعبر أحد أكبر الشركات العالمية المتخصصة، والتى تتولى المقاولات والاستشارات، وهناك مرحلة ثانية سيتم التعاقد عليها خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إلى الصين، كما يتم بحث سبل التعاون فى مدن عمرانية أخرى منها المنصورة الجديدة.

المال: ومتى يتم طرح المرحلة الثالثة من وحدات دار مصر؟

خالد عباس: تم الانتهاء من تنفيذ حوالى %60 من الأعمال الإنشائية لوحدات تلك المرحلة بمختلف المدن، وسيتم الطرح قريبًا .

المال: انتهجت الوزارة مؤخرًا فكرًا جديدًا نحو تصدير العقارات المصرية للخارج، وأعلنت عن توقيع مذكرة تفاهم مع انفورما المنظمة لمعرض سيتى سكيب بهدف تسويق العقار المصرى ما مستجدات تلك الخطوة؟

خالد عباس: بالفعل تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الإسكان وشركة انفورما، بموجبها تصبح مصر «ضيف شرف» فى المعارض التى تنظمها الشركة، ويعد ذلك بداية حملة لتسويق مصر فى الخارج، ولا تقتصر مذكرة التفاهم على تسويق العقار المصرى فحسب، بل سيتم التسويق للدولة المصرية بكل مشروعاتها، من خلال كونها «ضيف شرف» فى المعارض التى تنظمها الشركة فى البلدان المختلفة، وسيتم تخصيص جناح للدولة المصرية، فى موقع متميز بالمعارض.

وأكد جهود الدولة لدعم ذلك الملف المهم، فالسوق العقارية المصرية تمتلك العديد من المزايا من خلال الأسعار والمنتجات المميزة التى تضمن تحقيق مركز متقدم فى جذب رؤوس الأموال الأجنبية، ويصل حجم تصدير العقار عالميًا لـ150 مليار دولار، ونسعى للتعاون مع الشركات العقارية الجادة لتحقيق إيرادات تتراوح بين 2 و3 مليارات دولار .

المال: وهل تأكد مشاركة شركات عقارية إلى الآن بمعرض سيتى سكيب دبى؟

خالد عباس: بالتأكيد إلى الآن هناك أكثر من 14 شركة تطوير عقارى كبرى، وسيتم انطلاق المعرض فى 2–4 أكتوبر المقبل، كما ستشارك مصر فى معارض أخرى بموجب البروتوكول، وهى معرض بمدينة جدة فى شهر أبريل من العام المقبل، ثم فى مدينة أبوظبى فى نفس الشهر، وسيكون هناك معرض فى مدينة لندن فى شهر يونيو 2019، ومعرض آخر فى هونج كونج فى شهر نوفمبر 2019.

كما هناك معارض أخرى تدرسها الوزارة المشاركة بها منها ميبم 2019، كما من المقرر أن نطلق قريبًا بالتعاون مع المطورين العقاريين، وحملة ترويجية للعقارات المصرية بالخارج لجذب رؤوس الأموال للسوق المحلية، بعد الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الدولة لدعم ذلك الملف منها منح الإقامة مقابل شراء العقار .

المال: وما آخر ما توصلت إليه اتفاقات الهيئة مع المطورين فيما يتعلق بالشراكة بين الطرفين لتنفيذ وحدات إسكان متوسط؟

خالد عباس: إلى الآن نترقب الرد، وكان قد تم طرح عدد من المطالب من المطورين كتحفيزات منها مواقع مميزة للأراضى وزيادة للنسب البنائية.