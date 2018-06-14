نائب وزير الإسكان للمرافق: أولوياتي تحسين خدمات المياه

بدور إبراهيم أكدت المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان لشئون المتابعة والمرافق، أن أولوياتها فى هذه المرحلة، هى العمل على رفع كفاءة وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، فى النواحي التنفيذية والاستثمارية، وتحسين ورفع كفاءة العاملين بالقطاع، وتوفير الإمكانيات الإدارية والتشريعية الملائمة، وذلك

بدور إبراهيم

أكدت المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان لشئون المتابعة والمرافق، أن أولوياتها فى هذه المرحلة، هى العمل على رفع كفاءة وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، فى النواحي التنفيذية والاستثمارية، وتحسين ورفع كفاءة العاملين بالقطاع، وتوفير الإمكانيات الإدارية والتشريعية الملائمة، وذلك بهدف تغطية جميع مناطق الجمهورية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وقالت نائب وزير الإسكان لشئون المتابعة والمرافق، إنها ستعمل أيضاً على متابعة أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي، ووضع خطط لمجابهة المشاكل المُحتملة تتناسب مع الظروف الجغرافية لكل محافظة من محافظات الجمهورية.

وأشار ت إلى سعيها لعمل نظام متابعة وتقييم بالمدن العمرانية الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووضع خطة شاملة لتأهيل المرافق بها، خاصة بعد نقل الأصول من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى استكمال البرنامج القومي لصرف صحي القرى بجمهورية مصر العربية، والذى لاقى إشادة من المؤسسات الدولية، بالنجاحات التى تم تحقيقها بالمشروع.

.. السيرة الذاتية

– الاسم: راندة على صالح المنشاوى.

– حاصلة على بكالوريوس عمارة من كلية الفنون الجميلة عام 1985.

– التحقت عام 1985 للعمل بوزارة الإسكان، ثم انتقلت عام 1986 للعمل بدولة الكويت، فى عدد من المكاتب الاستشارية الهندسية، حيث صممت العديد من الأبراج السكنية والإدارية، واشتركت فى تصميم مستشفى الطب النفسى بالكويت، وعدد من المشروعات الأخرى.

– عادت عام 1998 للعمل بوزارة الإسكان، وبدأت فى متابعة مشروعات المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس، ومشروع التنمية الشاملة لمدينة الأقصر، ثم عملت بالمكتب الفنى لوزير الإسكان، ثم رئيسة لجهاز البحوث والدراسات بالوزارة، ثم رئيسة للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورئيسة لوحدة متابعة وتقييم المشروعات بالوزارة، ثم عينت وكيلاً أولاً للوزارة، ومشرفاً على مكتب الوزير.

الإنجازات:

– الإشراف على قطاع المرافق لمدة عامين تم خلالهما إنهاء ما يقرب من 400 مشروع مياه شرب وصرف صحي.

– إنشاء وحدة إدارة المشروعات (PMU) بالوزارة تتكون من كوادر شابة وخبرات فنية تم اختيارها بعناية، والتي ساعدت على وضع نظام متكامل لإدارة المشروعات، واستعادة الثقة مع شركاء التنمية مثل البنك الدولي والصناديق العربية وغيرها من الجهات الدولية، حيث تقوم وحدة إدارة المشروعات بدعم اللامركزية عن طريق دعم شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات لإعداد الخطط الاستثمارية والقيام بأعمال الطرح والترسية وكذلك تنفيذ الاستثمارات.

– متابعة المشروعات المُنفذة في مختلف أنحاء الجمهورية وتقديم الدعم اللازم لإنهاء المشروعات المختلفة مثل مشروع مياه الشرب بالقاهرة الجديدة – صرف صحي عين شمس – مشروع محطة مياه 6 أكتوبر – مشروع محطة مياه العاشر من رمضان – مشروع محطة مياه طامية وغيرها من المشروعات الهامة.

– التنسيق بين الجهات المختلفة لإنهاء مشاكل تسليم محطات المياه والصرف الصحي التي تم تنفيذها على مدار السنوات السابقة حيث تم تسليم أكثر من 300 محطة تنقية مياه شرب ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي.

– تعزيز وتشجيع دور المجتمع المدني للمشاركة بدور فعال في مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي من خلال توفير الأراضي اللازمة للمشروعات وكذلك توفير بعض التمويل للمشروعات من جهات المجتمع المدني مثل “مصر الخير – تروس” وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني.

– القيام بعمل تقييم للوضع الراهن لأنظمة التقييم والمتابعة (Monitoring and Evaluation System) بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحى، وتحديد مواطن القوة والضعف لهذه الأنظمة وذلك لضمان إستدامة الخدمة بالمشروعات المُقدمة للمواطنين.

– رئيس وحدة متابعة المشروعات الخاصة بكل من:

o متابعة مشروعات الإسكان الاجتماعى

o متابعة مشروعات الطرق القومية – محور 30 يوليو

o متابعة مشروعات البنية الأساسية والمرافق والإسكان بالمدن الجديدة

o رئيس لجنة الإشراف على مشروع تنفيذ حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية

o رئيس لجنة الإشراف على مدينة العلمين الجديدة

o متابعة تنفيذ مرافق بيت الوطن

o متابعة أعمال التنفيذ والتطوير بالمدن الجديدة

o الإشراف على قطاع المرافق​

