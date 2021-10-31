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نائب وزير الإسكان: قطاع العقارات ساهم في الدخل القومي بنسبة 20‎‎ % العام الماضي

خلال مؤتمر التطوير العقاري - مستقبل التنمية العمرانية في مصر.
مدحت إسماعيل 10:41 ص, الأحد, 31 أكتوبر 21 10:41 ص, الأحد, 31 أكتوبر 21

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قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن قطاع العقارات ساهم بنسبة 20‎ % في الدخل القومي خلال العام الماضي، على الرغم من أزمة “كورونا”.

وأضاف عباس، خلال مؤتمر التطوير العقاري – مستقبل التنمية العمرانية في مصر – الذي تنظمه شركة “المال. جي. تي. إم”، اليوم الأحد، أنه جاري العمل حاليًا على إعداد الظوابط المعلن عنها لتنظم سوق المطورين العقاريين.

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ولفت إلى أن الهدف من تلك الضوابط، تنظم العلاقة بين المطور العقاري والعميل، بما يضمن حقوق الطرفين، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل الكافية عن هذا الأمر قريبًا.

وذكر أن الوزارة انتهجت سياسة التواصل مع كافة الأطراف المعنية، سواء كانت أفراد أو شركات.

وانطلقت فعاليات مؤتمر «المال جى تى إم» العقارى الخامس بفندق النيل ريتز كارلتون، تحت عنوان «مستقبل التنمية العمرانية فى مصر»، وسط حضور مسئولى كبرى شركات التطوير العقارى، برعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم.

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ويشهد المؤتمر نقاشًا متبادلًا ما بين الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركات التطوير العقارى والخدمى، حول مناخ الاستثمار العقارى فى المرحلة الراهنة، وفرص التطور فى عدة مناطق حيوية فى مصر على غرار المدن العمرانية الجديدة، ومنطقتى شرق وغرب القاهرة، بخلاف المشروعات الشاطئية والساحلية.

ويتضمن المؤتمر عقد جلسة متخصصة عن التطور فى المدن العمرانية الجديدة، والتى تشهد زخمًا لافتًا من شركات التطوير العقارى لإنشاء مشروعات بها، لمناقشة قدرة تلك المدن على مواصلة جذب مزيد من المطورين، وكيفية نجاح الشركات فى التسويق الجيد لمشروعاتها سواء بآجال السداد الطويلة أو التنافسية.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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