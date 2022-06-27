نائب وزيرة التخطيط: السياحة ضمن أكثر القطاعات نموا ..والألمان والبريطانيون عوضوا غياب الروس والأوكرانيين

◗❙«الصحة» و«التعليم» يستحوذان على نسبة كبيرة من موازنه 2022/ 2023

قال الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن السياحة من أبرز القطاعات التى حققت نموا خلال العام المالى الجارى، رغم انخفاض حجم الحركة الوافدة من السوقين الروسية والأوكرانية جراء تداعيات الحرب بين البلدين، إلا أن هناك جنسيات أخرى عوضت غياب تلك الأسواق، من بينها الألمان والبريطانيون والهولنديون، بالإضافة إلى حركة السياحة الداخلية.

أضاف أنه من المتوقع أن يتخطى معدل النمو نسبة %6 خلال العام المالى الحالى 2021/ 2022، وهو عكس ما تم توقعه من قبل من انخفاض فى معدل النمو.

احمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

وتابع كمالى، فى تصريحات لـ«المال»، أن ارتفاع معدل النمو يرجع إلى الطفرة المحققة بالقطاع خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بأكثر من %9، بالإضافة إلى تحقيق الربع الثالث نموا بنسبة %3.5.

ولفت إلى أن الصناعات التحويلية من ضمن أكثر القطاعات التى حققت نموا أيضا، بعدما كانت تسجل معدلات نمو سلبية خلال العام الماضى.

ونوه بأن خطة عام 2022/ 2023 تستهدف التركيز على التنمية البشرية فى الصحة والتعليم بجانب تطوير البنية الأساسية، مشيرا إلى أن التعليم والصحة سيستحوذان على نسبة كبيرة من الاستثمارات العامة.

جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر الختامى لتحليل نتائج التعداد الاقتصادى المصرى الخامس لعام 2017/ 2018، والذى تم عقده أمس الأحد، وتضمن المؤتمر 4 جلسات تطرق فيها إلى تعظيم العائد الاقتصادى للمنشآت الاقتصادية، والمرأة وسوق العمل، والنشاط الاقتصادى والسياسات العامة بالإضافة إلى تطوير استمارة التعداد الاقتصادى القادم.