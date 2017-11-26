نائب: مناقشة تقنين الفيس بوك خلال أيام بالبرلمان

ياسمين فوازأكد الدكتور محمد عمارة صاحب مقترح تقنين وضع الفيس بوك ومواقع التواصل الإجتماعي أنه سيجتمع خلال الأيام القليلة المقبلة بلجنة الاتصالات بمجلس النواب وذلك لعرض مقترح تقنين الفيس بوك على أعضاء اللجنة تمهيدا لمناقشته فى البرلمان.وأضاف عمارة فى تصريحات صحفية له اليوم أن هناك استجابة من وزير

ياسمين فواز

أكد الدكتور محمد عمارة صاحب مقترح تقنين وضع الفيس بوك ومواقع التواصل الإجتماعي أنه سيجتمع خلال الأيام القليلة المقبلة بلجنة الاتصالات بمجلس النواب وذلك لعرض مقترح تقنين الفيس بوك على أعضاء اللجنة تمهيدا لمناقشته فى البرلمان.

وأضاف عمارة فى تصريحات صحفية له اليوم أن هناك استجابة من وزير الداخلية ومجلس النواب بضرورة تقنين وضع مواقع التواصل الإجتماعي وأن ذلك خطوة إيجابية على الطريق الصحيح.

وأشار إلى أنه شرف بوضع خطة استراتيجية تسويقية مكونة من أربعة مراحل والمسجلة حقوق ملكية فكرية لها برقم 1343 لسنة 2017 لاقتحام هذه المنطقة الذي كان يخشاها البعض.

وأوضح أن هذه الخطة الموضوعة لتوعية شعب مصر والشعب العربي بأضرار وسلبيات مواقع التواصل الإجتماعي ونواتها تهدف في الأساس للحماية من الأضرار المدمرة لمواقع التواصل الإجتماعي

واستطرد عمارة أنه استكمل مراحل الخطة الأربعة بالإضافة بالتواصل مع المسئولين بالدولة وإيصال الفكرة كاملة لهم من خلال نتائج هذه الخطة أصبح تقنين الوضوع بات أمرا لابديل عنه لحماية وطننا الغالي مصر.