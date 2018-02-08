نائب مطروح بعد افتتاح الصوب الزراعية: قطار البناء في مصر لن يتوقف

ياسمين فوازأكد النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب عن مطروح، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، للمرحلة الأولي من مشروع المائة ألف فدان من الزراعات المحمية "الصوب الزراعية" بمرسى مطروح يعد استكمالًا لمسيرة البناء التي يقوم بها الرئيس السيسي، مؤكدًا أن قطار البناء في مصر لن يتو

ياسمين فواز



أكد النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب عن مطروح، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، للمرحلة الأولي من مشروع المائة ألف فدان من الزراعات المحمية “الصوب الزراعية” بمرسى مطروح يعد استكمالًا لمسيرة البناء التي يقوم بها الرئيس السيسي، مؤكدًا أن قطار البناء في مصر لن يتوقف.

وأوضح العميري في بيان له، أن مشروع المائة ألف فدان من الصوب يعادل إنتاج حوالي مليون فدان من الزراعات التقليدية، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمجال الزراعة لذلك يجب دعمها لاستكمال نهضة البلد، والسعي نحو تحقيق اكتفاء ذاتي من جميع المنتجات الزراعية.

وشدد “نائب مطروح” على أن مشاريع إنشاء الصوب الزراعية يحقق عوائد اقتصادية كبيرة، كما أنها تستهلك نسبة مياه أقل من الأرض الزراعية العادية، وتحقق إنتاجًا أعلى بكثير في الجودة من الأراضي العادية، مشددًا على أن مصر تحت قيادة السيسي في يد أمينة بتحميها وتبنيها.