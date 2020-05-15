نائب مدير «حميات إمبابة» : نستقبل حالات «كورونا» جديدة أكثر من التي تخرج

أضاف: أن المشكلة أن أي حد عنده نزلة شعبية بيلجأ للمستشفى

قال الدكتور ماهر الجارحي نائب مدير مستشفى حميات إمبابة في مداخلة هاتفية مع برنامج كل يوم على قناة إكسترا نيوز إن طاقة المستشفى حاليًا 360 سريرا، وكل غرفة فيها سريرين، لكن العدد اللي بيدخل أكتر من اللي بيخرج، والحقيقة هي أن فيه زحام من المرضى داخل مستشفى حميات إمبابة، وكذلك في الطوارئ كل ما تحول حالات إيجابية إلى أماكن الحجر الصحي بيدخل إصابات جديدة أكتر

وأضاف: أن المشكلة أن أي حد عنده نزلة شعبية بيلجأ للمستشفى، وبيطلب عمل مسحة.

وتابع: إن أي مستشفى علاجي للاسف بتحول ناس كتير على حميات امبابة، ومش كل حد جاي يطلب مسحة لأننا ملتزمون ببروتوكول علاجي، وأن العزل الذاتي في المنزل للحالات البسيطة أفضل كثيرًا من الحجر بالمستشفى.

واشتكى الجارحي من قلة وعي المواطنين والاستهانة بفيروس كورونا واقترح فرض غرامات على كل من لا يرتدي كمامة.

يشار إلى أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الجمعة، عن تسجيل 399 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة.

وأشارت إلى خروج 173 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2799 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3363 حالة، من ضمنهم الـ 2799 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.