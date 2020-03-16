نائب مدير حميات إمبابة : جهاز مناعة المصريين أمام كورونا مش بطال «ماتفكرش كتير»

أكد نائب مدير مستشفى حميات إمبابة الدكتور ماهر الجارحي ، أن مقاومة الإصابة بفيروس كورونا يعتمد بشكل كبير على النظافة الشخصية للفرد واتباع إجراءات الوقاية ، مشيرا إلى أن جهاز المناعة لدى المصريين جيد لا سيما وأن خطورة فيروس كورونا تتمثل في إصابة الأشخاص أصحاب المناعة الضعيفة والأمراض المزمة.

وقال لجارحي في لقاء بالفيديو مع برنامج كل يوم على قناة ON : كورونا فيروس ممكن يكون العيان عنده كورونا لكن زي الفل مفيش أعراض عليه .. وممكن يكون الأعراض باينة عليه… الأعراض بتكون غالبا تنفسية .. لو الأعراض مش باينة عليه بيطلع التحليل إيجابي لكن جهاز المناعة بيقاوم الفيروس نفسه .. جهاز المناعة مهم جدا .. جهاز المناعة في مصر.. اللي انا شايفه مش بطال .. ليه مش بطال ؟ .. الحمد لله نسبة الوفيات مش كتير خالص .. ثانيا الحمد لله نسبة انتشار المرض عندنا .. الله أكبر نشكر ربنا نتيجة جهود بتقوم بيه كافة المجالات الطبية.



ووجه الجارحي عدة نصائح للوقاية من فيروس كورونا ، منها الابتعاد عن الأماكن المزدحة واتباع أساليب التطهير البسيطة.

وتابع نائب مدير مستشفى حميات إمبابة : اللي انا عايز اقوله حاجة مهمة جدا .. ان الفيروس ده ممكن العيان يكون حامل ليه وميكونش باين عليه أي أعراض عليه ولا أي حاجة .. طيب احنا بنعتمد على إيه ؟ .. قولنا نعتمد على المناعة.. والمناعة عبارة عن ممارسة رياضة ومنع التدخين وسوايل كتير أوي تتشرب .. تنام كويس جدا .. وماتفكرش كتير.

الجارحي : نفسي الشعب ياخد القصة بهدوء

أضاف الجارحي : أنا نفسي الشعب المصري ياخد القصة بهدوء شوية بس باهتمام وفهم الموضوع ماشي ازاي .. الموضوع موضوع وقاية . أول حاجة غسيل الإيد بالصابون كويس جدا مهم .. عملية إنك تعمل بصاق في الأرض غلط .. وماتقعدش تكح في وش اللي قدامك .. واستخدام المناديل والتخلص منها .. والسلام بالإيد والأحضان .. كلها حاجات بتساعد على انتشار المرض. وأوضح نائب مدير مستشفى حميات إمبابة الإجراءات التي تتبعها المستشفى عند استقبال أي حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.

وقال الجارحي : إحنا دلوقتي في مواصلة الإجراءات الاحترازية اللي استعدت لها وزارة الصحة في استقبال أي مريض حامل لفيروس كورونا .. احنا الحمد لله نشكر ربنا خط الدفاع الاول حميات إمبابة.

وكانت وزارة الصحة والسكان قالت في بيان مساء الأحد ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في مصر وصل إلى 110 حالة ، منها حالتي وفاة ، و26 حالة تم تعافيها بشكل كامل.

إجراءات استقبال الحالات المشتبهة

أضاف : الحالات اول ما بتدخل بتدخل الاستقبال لمكتب الترصد بياخد بياناته وعنوانه ، بعد كدة طقم بيكشف عليه من الاستشاري أو الإخصائي للكشف على الحالة اللي داخلة لتحديد إن كانت إصابة كورونا أم لا.

وتابع نائب مدير مستشفى حميات إمبابة : فيه تعريف من منظمة الصحة العالمية إحنا أول ما يدخل المريض فيه تعريض للحالة المحتمل إصابتها أو المشتبهة ، بنبص إن كان جاي من الخارج .. دي الحالة المشتبهة يكون جاي من السفر من الخارج .. تاني حاجة بنبص إن كان مخالط لعيان مريض بكورونا أو في الفريق الطبي اللي اشتغل في حالة كورونا.

وسرد الجارحي إسلوب تعامل مستشفى حميات إمبابة مع كل ما يرد إليها من حالات مشتبه إصابتها بـ فيروس كورونا.

أضاف : احب أنوه ان فيه حالة تانية خالص اللي هي الحالة المؤكدة اللي هي بتيجي ومعاها تحليل يؤكد انها مصابة بكورونا.. المريض لما بيجي إحنا بنقيم الحالة نفسها .. بنشوف هو جاي منين بالظبط ؟ دي الحالات المشتبهة .. أي حد بيجي بيعاني من سعال أو كحة أي مستشفى محيطة بتحول لحميات امبابة ، لما ببيجي إحنا بنحدد إن كان الحالة دي تدخل أو ماتدخلش.

أكد نائب مدير مستشفى حميات إمبابة أن الحالات المشتبه فيها يتم أخذ مسحة مزدوجة كعينات من الأنف والبلعوم وإرسالها إلى المعامل المركزية لإجراء تحليل فيروس كورونا ، ويتم الرد خلال فترة من 7-8 ساعات يكون خلالها المشتبه في إصابته في غرفة الحجر الصحي.

المسئولية أكبر على المواطن في الوقاية

أكد أن العبء الأكبر في الوقاية من فيروس كورونا يقع على المواطنين وليس على وزارة الصحة أو الإطباء ، محذرا من عدة سلوكيات قد تؤدي لاتساع انتشار فيروس كورونا في مصر.

وقال الجارحي : أهم حاجة في موضوع الكورونا لازم ناخد إجراءات مش من قبل وزارة الصحة أو الدكاترة لا من قبل المواطنين نفسها .. يعني القعاد على القهاوي والشيشة ده غلط .. التجمعات في المول الناس خدت الإجازة انها تروح المول ده غلط .. التجمعات في أماكن الدروس الخصوصية غلط .. القرار اللي خده السيد الوزير بإجازة المدارسة ده قرار ممتاز ممتاز ممتاز.

أكد نائب مدير مستشفى حميات إمبابة أن الخطورة التي تكمن في فيروس كورونا هو قدرته على الانتشار السريع ونقل الإصابة من أشخاص حاملين للفيروس ولا يظهر عليهم أي أعراض إلى أشخاص آخرين غير قادرين على مقاومة الفيروس.

وتابع: القصة في إيه .. إن واحد حامل للفيروس مش باين عليه أي علامات فيدي انتشار أكبر لان 14 يوم حضانة الفيروس مش باين عليه أي علامة .. بالتالي في الفترة دي ممكن يأذي أي حد.. مين اللي هيتأذي فيها ؟ عيان عنده السكر أو بيشتكي من القلب أو عنده فشل كلوي .. ده المريض اللي بيتأذي فعلا … طب انا بقول ايه لمريض حساسية الصدر ؟ .. بقوله خلي بالك الفترة دي اقعد في بيتك أحسن وماتقعدش في أي أماكان ازدحام والنظافة الشخصية بتمثل 99% من الحالة .. استخدام كلور بسيط خالص مع شوية مياه في الأرض .. استخدام السبرتو الأبيض في الإيد لو عملتها كل ساعة ساعتين مش هيجرى حاجة .. غسيل الإيد بالصابون ممتاز .. نظافة الأسطح والمكاتب. الصحة: تسجيل 16 حالة جديدة بفيروس كورونا والإصابات ترتفع إلى 126



