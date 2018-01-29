نائب مدير إف بي آي يستقيل بعد أشهر من انتقادات ترامب

متابعات أعلن نائب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" أندريو مكابى استقالته من منصبه اليوم الاثنين. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن مكابي أبلغ مكتب التحقيقات الفدرالي “اف بي آي” بالاستقالة اليوم، مضيفة…

متابعات

أعلن نائب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” أندريو مكابى استقالته من منصبه اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن مكابي أبلغ مكتب التحقيقات الفدرالي “اف بي آي” بالاستقالة اليوم، مضيفة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان ينتقد مكابي علنا خلال الأشهر الأخيرة، قد علم بخبر الاستقالة صباح اليوم.

وأشارت الشبكة إلى أن الرئيس ترامب لم يعلق على سؤال من صحفي في البيت الأبيض حول هذه الاستقالة.

وكان مكابي يدير مكتب التحقيقات الفدرالي منذ إقالة جيمس كومي، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي، في مايو الماضي.