نائب محافظ مطروح تقوم بجولات لتفقد منظومة العمل بقطاع خدمة المواطنيين

تابعت الدكتور دينا عثمان نائب محافظ مطروح اعمال الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة بوحدة السادات الصحية بمنطقة الكيلو 7 ، والتى انطلقت من يوم 8 الى 26 مارس الجارى ، وتفقدت اقسام الوحدة مع الاستماع للمواطنين للإطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة لهم

قامت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح بجولات لتفقد عدد من الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين، شملت متابعة أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة بوحدة السادات الصحية بمنطقة الكيلو 7، و تفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة للتعرف علي منظومة العمل به والإجراءات والضوابط المنظمة للعمل للتيسير على المواطنين.

جاء ذلك في إطار التوجيهات بضرورة المتابعة المستمرة بمنظومة العمل فى قطاع خدمة المواطنين والمشروعات الخدمية

تابعت الدكتور دينا عثمان نائب محافظ مطروح اعمال الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة بوحدة السادات الصحية بمنطقة الكيلو 7، والتى انطلقت من يوم 8 الى 26 مارس الجارى، وتفقدت أقسام الوحدة مع الاستماع للمواطنين للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وأوضحت نائب محافظ مطروح أنه تم كذلك متابعة مدى الانضباط فى العمل وانتظام حضور العاملين بالتوحدة من الأطباء والممرضات والعمال، والتنسيق مع دكتور خالد عبد الغنى بشأن الاحتياجات الضرورية اللازمة للارتقاء بالخدمات الطبية بالوحدة ، مع رفع تقرير بها إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح للتوجيه بما يلزم حياله .

تفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة

وتفقدت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة للتعرف علي منظومة العمل به والإجراءات والضوابط المنظمة للعمل للتيسير على المواطنين.

وأوضحت الأستاذة رجاء سالم مديرة المركز أن منظومة العمل تبدأ من تلقي شكوى المواطنين علي منظومة الشكاوي او استقبال المواطن بالمركز وتسجيل الشكاوى وترقيمها مع متابعتها من خلال الجهة المختصة وفقا للضوابط الإجراءات المعمول بها مع التاكيد على الشفافية والسرعة ثم العرض لاتخاذ كافة القرارات المناسبة والرد على المواطنين.

وأشارت مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين أنه يتم متابعة كافة الشكاوى الواردة سواء من موقع مجلس الوزراء والتنمية المحلية ومنظومة الشكاوى التابعة للإدارة وكذلك مواقع التواصل الاجتماعى وما يرد من الجهات المعنية مع حصول المركز على مراكز متقدمة على مستوى محافظات الجمهورية في حلها و الرد على المواطنين.

من جانبها أشادت نائب محافظ مطروح بمنظومة العمل بالمركز وكافة العاملين وبأدائهم مع التحفيز على بذل مزيد من الجهد وتذليل الصعوبات بما ينعكس على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.