نائب محافظ مطروح تفتتح ورشة عمل لـ«القومي للأمومة والطفولة» للمحافظات الحدودية

افتتحت ورشة العمل الخاصة بالمجلس القومي للأمومة والطفولة للمحافظات الحدودية، وذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، وبحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح والدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وممثلي لجان حماية الطفولة العامة والفرعية بمحافظات مطروح والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر وأسوان، ومشرفي ومنسقي المجلس القومي للطفولة والأمومة من المحافظات المشاركة.

ويأتي ذلك بهدف التعرف على دور المجلس في التنسيق ودعم قضايا الطفولة والأمومة، مع اهتمام القيادة السياسة بدعم تنمية الأسرة المصرية من منظور دعم حقوق الطفل، وكذلك آليات تفعيل نظام الحماية الوطني وكيفية التنسيق وتضافر الجهود مع الجهات الشريكة والوزارات المعنية لدعم منظومة حماية الطفل وتحقيق مصلحته الفضلى.

وتستمر ورش العمل لثلاثة أيام حتى 26 مارس الجاري بمكتبة مصر العامة بمطروح.

وأكدت الدكتورة دينا دسوقي، نائب محافظ مطروح، أهمية تفعيل دور لجان حماية الطفولة لضمان عدم تفاقم المشكلات خاصة في المحافظات الحدودية والعمل على وضع حلول لها وللحد منها.

الخروج بتوصيات لورشة يمكن وضعها على أجندة الطفولة

ودعت نائب محافظ مطروح إلى الخروج بتوصيات لورشة العمل يمكن وضعها على أجندة الطفولة والأمومة بالمحافظة لضمان تطبيقها والحد من الانتهاكات التي قد يتعرض لها الأطفال.