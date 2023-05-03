نائب محافظ مطروح تعقد ندوة للتعريف بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية مع منسق المبادرة

عقدت الدكتوره دينا عثمان نائب محافظ مطروح ومنسق مبادرة المشروعات الخضراء الذكية وأعضاء اللجنة التنفيذية ندوة للتعريف بالمبادرة والتغيرات اللي استجدت بها في دورتها للعام الثاني والتواصل مع كل الجهات المعنية بالمبادرة للتوعية وتوفير مشروعات تمثل المحافظة في المبادرة للخروج بأكبر قدر من المشروعات القوية.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بأهمية نشر التوعية بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية وجهود المحافظة في تعميم ثقافة المشروعات الخضراء وأهمية التكيف مع التغيرات المناخية.

كما يأتى ذلك لتمثيل المحافظة في كافة فئات المشروعات وتمهيدا لتمثيل مصر في cop28 وللتعرف علي الشروط الواجب توافرها في المشروعات والتعريف اكتر بالمبادره زياره الموقع الرسمي للمبادره www.sgg.eg،وللتواصل والدعم الفني في التسجيل التواصل مع منسق المبادره او مكتب نائب محافظ مطروح .

يشار إلى أن إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى محافظات جمهورية مصر العربية، تاتى لتواكب تنفيذ رؤية مصر 2030، مع التأكيد على الاهتمام والمتابعة لأعمال المبادرة ونوعية المشروعات المقدمة لتتماشى مع خطة التنمية المستدامة بالمحافظة وتحقيق رؤية مصر 2030 فى التعامل مع التغير المناخى وتحديات البيئة.

وكذلك طرح مشروعات خضراء وذكية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع مع جدية التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ وتقديم مشروعات محققة لأهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمى و يدعم وجود خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة.