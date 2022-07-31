نائب محافظ مطروح تزور مصابي حادث تصادم أتوبيس الرحلات

تفقدت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح يرافقها الدكتور عماد الدين عبد الله رئيس مجلس ومدينة الضبعة والدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح مستشفى الضبعة المركزى للاطمئنان على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لمصابي حادث تصادم أتوبيس رحلات بسيارة نقل ثقيل بمنطقة جلال بمدينة الضبعة الذى وقع صباح اليوم الأحد

ويأتى ذلك بناء على تكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، ناقلة تمنيات المحافظ لهم بالشفاء العاجل وخالص تعازيه لأسرة السائق الذى لقى حتفه على إثر الحادث.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن خالد شعيب وجه بتسيير أتوبيسات على نفقة المحافظة لنقل المصابين ممن تلقوا الرعاية الطبية اللازمة والسماح لهم بالخروج لتحسن حالتهم إلى محافظاتهم تيسيرا عليهم مع استمرار تقديم كافة الرعاية الصحية والطبية لباقي المصابين وتحويل الحالات التى تستدعى حالاتها لمستشفيات أخرى .