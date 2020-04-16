نائب محافظ مطروح تتفقد مستشفى الضبعة للاطمئنان على الخدمات المقدمة

تفقدت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح صباح أمس الخميس، مستشفى الضبعة للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقاية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة لجميع العاملين بمنظومة الصحة.

وذلك فى إطار أعمال اللجنة المشكلة بقرار من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبرئاسة نائب محافظ مطروح للمرور على كافة المستشفيات لمتابعة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية داخل المنظومة الصحية بالمحافظة .

الاطمئنان على تواجد الأطقم الطبية والالتزام بارتداء أدوات الوقاية

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقامت نائب محافظ مطروح بتفقد الأقسام الطبية والإدارية المختلفة والمخازن بمستشفى الضبعة للاطمئنان على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة بمنع انتشار العدوى.

وكذلك الاطمئنان على تواجد الأطقم الطبية والالتزام بارتداء جميع العاملين للكمامات وأدوات الوقاية اللازمة، مع الاطمئنان على توافر الكميات الكافية من الكمامات وقفازات اليد وغيرها.

ووجهت عثمان الشكر لجميع العاملين من أطباء وأطقم تمريض وفنيين على جهودهم المبذولة، خاصة فى ظل الظروف الحالية وتداعيات مواجهة فيروس كورونا، مع أهمية الثقة بالجهود المبذولة والتكاتف جميعا لمواجهة الفيروس والحفاظ على صحة جميع المواطنين.