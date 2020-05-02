نائب محافظ مطروح تتفقد مركز تدريب النجارة والأثاث

تفقدت الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح مركز تدريب ورشة النجارة والأثاث ومركز تدريب مصنع الملابس الجاهزة، وذلك فى إطار أعمال اللجنة المشكلة بقرار من اللواء خالد شعيب المحافظ ، وبرئاسة نائب محافظ مطروح للمرور على تلك المشروعات، حيث قام بمرافقة نائب المحافظ ميرفت شرف مدير إدارة الشئون الاقتصادية، ونصر عبدالعزيز مدير إدارة التعاون.

للمعاينة على الطبيعة لمعوقات وأسباب التوقف

ويأتى تفقد نائب محافظ مطروح للمعاينة على الطبيعة لمعوقات وأسباب توقف مشروعي مركز تدريب ورشة النجارة والأثاث ومركز تدريب مصنع الملابس الجاهزة، وكيفية أسلوب تفعيلهم بما يحقق الاستفادة من المشروعين ولتوفير فرص عمل للشباب.

وفى سياق آخر، وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لصندوق تحيا مصر والقائمين عليه لإهداء أهالى المحافظة 6 آلاف كرتونة مواد غذائية و5 طن لحوم و1,5 طن منظفات ومطهرات بمناسبة شهر رمضان الكريم، سيتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا ضمن قوافل الخير التى تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمد مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر فقرا والأولى بالرعاية، مع الاهتمام بالأسر الأكثر احتياجاَ كأهم أولويات الحكومة وكذلك تعميق الشراكة مع الجمعيات الأهلية.

ووجه محافظ مطروح بسرعة توزيعها من خلال الجهات المعنية بالمحافظة على مدن المحافظة سواء من خلال المجلس القومى للمرأة والتضامن الاجتماعى على الفئات الأكثر وأشد احتياجا من خلال كشوفات بها الأماكن والأسماء.

وأوضح ماجد عزت منسق صندوق تحيا مصر بمطروح أن كرتونة المواد الغذائية زنة 10 كجم تحوى 4 كجم أرز و2 كجم سكر وعبوة شاى زنة 100 جم، و5 مكرونة و1 علبة سمن و1 زيت و1 كجم بلح، بالإضافة إلى 5 طن لحوم و1,5 منظفات ومطهرات، وسيتم توزيعها من خلال الجمعية الشرعية تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة.

رافق محافظ مطروح خلال تسلم هدية صندوق تحيا مصر لأهالى مطروح كل من محمد أنيس السكرتير العام المساعد ، وفتحى الجمل مدير عام التضامن الاجتماعى، وسليمة عبد الرحيم مقرر المجلس القومى للمرأة، وممثلى الجمعية الشرعية والإدارات المعنية.