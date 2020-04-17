نائب محافظ مطروح تتابع الخدمات الطبية بمستشفى رأس الحكمة

تفقدت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح مستشفى رأس الحكمة للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة، والتاكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقاية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة لجميع العاملين بمنظومة الصحة.

يأتي ذلك فى إطار أعمال اللجنة المشكلة بقرار من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبرئاسة نائب محافظ مطروح للمرور على كافة المستشفيات لمتابعة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية داخل المنظومة الصحية بالمحافظة .

كما يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

تفقدت مستشفى الحمام للاطمئنان على الخدمات الطبية

كما تفقدت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح أمس مستشفى الحمام للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة، حيث قامت بزيارة الأقسام الطبية والإدارية المختلفة والمخازن بمستشفى الحمام بحضور المهندس مسعد عبد الهادى رئيس مدينة الحمام للاطمئنان على تواجد الأطقم الطبية والالتزام بارتداء جميع العاملين للكمامات وادوات الوقاية اللازمة ، مع الاطمئنان على توافر الكميات الكافية من الكمامات وقفازات اليد وغيرها .

ووجهت عثمان الشكر لجميع العاملين من أطباء وأطقم تمريض وفنيين على جهودهم المبذولة خاصة فى ظل الظروف الحالية وتداعيات مواجهة فيروس كورونا، مع اهمية الثقة بالجهود المبذولة والتكاتف جميعا لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على صحة جميع المواطنين.