نائب محافظ مطروح تبحث مع رئيس الغرفة التجارية الإسراع في منظومة التحول الرقمي

اجتمعت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح مع المهندس محمد حمادة مدير منطقة تليفونات مطروح وأنور رحيم رئيس الغرفة التجارية بمطروح، لبحث كافة المطالب والاحتياجات للإسراع في منظومة التحول الرقمى وكذلك عرض مقترحات احتياجات المحافظة في مجال الاتصالات خلال لقاء مسئولي الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قريبا بمطروح والإسراع فى تطوير الخدمات الحكومية مع تطبيق منظومة التحول الرقمى بمدن المحافظة.

ويأتى ذلك بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ببحث سبل الإسراع في توصيل البنية التحتية خاصة خدمة التليفونات وتغطية كافة المناطق مع حاجة الأهالي الضرورية والملحة لمواكبة التطور التكنولوجى خاصة في منظومة التعليم وما فرضته جائحة كورونا من التعليم عن بعد.

ووجهت دينا عثمان نائب محافظ مطروح لمدير اتصالات مطروح بتحديد موقف توصيل منطقة تليفونات مطروح للكابلات بجميع المناطق المستهدفة ، وعمل المقايسات اللازمة للمناطق المحرومة وفقا للأولويات لعرضها على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات خلال زيارة مسئولي الجهاز قريبا لمطروح

لتذليل أي عقبات وتيسير الإجراءات

وذلك للمساهمة في تذليل أي عقبات و تيسير الإجراءات اللازمة لتوفير الخدمة للمواطنين خاصة مع ارتباط النظام التعليمى وغيره بخدمات التليفون والإنترنت وتقديم الخدمات اللائقة لهم، مع مراجعة حاجة عدد من المناطق لتوفير شبكات التليفون المحمول ومنها طريق سيوة، والتعاون مع الشركات المسئولة للوقوف على الإجراءات والتصاريح اللازمة مع الجهات المعنية.

كما ناقشت نائب محافظ مطروح مع رئيس الغرفة التجارية بمطروح أهمية تعاون تجار مطروح خاصة في مجال الإليكترونيات والتليفونات المحمولة وأهمية التعامل مع المنتجات ذات الشركات الأصلية المعلومة وليست مجهولة المصدر بما يحمى المستهلك، بالإضافة إلى عرض كافة مقترحاتهم ومطالبهم مع تقديرمسئولياتهم المجتمعية، وكذلك أهمية المشاركة مع الغرفة التجارية بمطروح خلال لقاء الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بما يعود على المستهلك وييسر الخدمات له ويحافظ على حقوقه.