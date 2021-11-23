نائب محافظ قنا: لا يمكن الجزم بوجود تسمم من التغذية المدرسية وناس كانت تعبانة وبعضهم أصيب عبر الإيحاء

قال الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا إنه لا يمكن الجزم بوجود تسمم من التغذية المدرسية وناس كانت تعبانة وبعضهم أصيب عبر الإيحاء. جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON".…

قال الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا إنه لا يمكن الجزم بوجود تسمم من التغذية المدرسية وناس كانت تعبانة وبعضهم أصيب عبر الإيحاء.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح أن ما أثير حول حالات تسمم الوجبة المدرسية بدا في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً حين مارشح إلينا من تردد عدد من التلاميذ على مستشفى نجع حمادي من قبل إحدى المدارس الابتدائية في البداية كان العدد 16 تلميذا وتحركنا فوراً عبر التنسيق مع مديرية التربية والتعليم والصحة لمتابعة الموقف

وأشار إلى أنه في تمام السابعة والنصف مساء كان جميع التلاميذ قد غادروا المستشفى واطمأن الاهالي عليهم.



وأوضح أن قرار تعليق الوجبات المدرسية لحين الانتهاء من التحقيقات بواسطة الجهات الرقابية وتم أخذ عينات لفحصها وننتظر نتائجها من المعامل المركزية بوزارة الصحة.



وشدد على أنه حتى الآن لا يمكن الجزم بأن ماحدث هو حالة تسمم كون الحالات غادرت المستشفى ولاتوجد حالات حرجة قائلاً : “مش أعراض تسمم بقدر ماهي أعياء وكانت الأعراض عبارة عن اشتباه نظرا لأنهم مجموعة من الطلاب تتراوح أعمارهم بين 6-10 سنوات وتأثرت الحالة النفسية وقتها ومن ثم عدم وجود حالات حرجة مطمئن”.



وحول مكونات الوجبة قال : “عبارة عن عصير وبسكوت وأنا شفت بعض الحالات وسألتهم فيه ناس شربت عصير وناس ماشربتش وبعضهم كان تعبان بالإيحاء مع تزايد أعداد التلاميذ”.