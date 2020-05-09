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نائب محافظ المنوفية : لدينا 390 إصابة كورونا وعزل كامل لقرية شنشور

أضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد أنه تم اليوم فرض حظر كامل على قرية شنشورة بعد إصابة 15 شخصا
أحمد صبري 12:23 ص, الأحد, 10 مايو 20 12:23 ص, الأحد, 10 مايو 20

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قال محمد موسى نائب محفظ المنوفية إن عدد المصابين بالمحافظة بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 390 حالة يتم علاجهم ومناظرتهم داخل مستشفيات الحجر الصحي، موضحا أن هناك عدد من القرى المعزولة تم فك الحظر عنها.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد أنه تم اليوم فرض حظر كامل على قرية شنشور بعد إصابة 15 شخصا بفيروس كورونا ، مشيرا إلى أنه تم عمل ذلك لخفض حركة الأشخاص وخفض احتمالية الإصابة.

وأكد أنه تم عزل بعض المجمعات السكنية من المخالطين لتلك الحالات إضافة لغلق المحال غير الضرورية وإعطاء إجازة لكل العاملين بالقطاع العام والخاص على أن يتم توزيع الاحتياجات الغذائية للمواطني من الغد.

وأوضح نائب محافظ المنوفية أنه تم توفير المكان للحجر الصحي  لمن يرغب من الأطقم الطبية بمستشفي الباجور بعد احتجاجهم من خلال مقطع فيديو لعمل مسحات لهم مضيفا : “الأطقم الطبية تقوم بدور ملحمي ضد كورونا وده أقل حاجة نقدمها”.

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بقلم أحمد صبري

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