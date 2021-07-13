نائب محافظ المركزي: 220 ألف أسرة تستفيد من مبادرة التمويل العقاري الجديدة

أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، أن مبادرة التمويل العقاري الجديدة والمخصص لها مبلغ 100 مليار جنيه تمويلات من خلال البنوك، توفر وحدات سكنية لنحو 220 ألف أسرة.

وقال في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد:” حينما يستغل مبلغ التمويلي كاملًا لا يقل المستفيدين عن 220 ألف شقة، يعني 220 ألف أسرة”

وأضاف: “أن من المتوقع انتهاء صرف مبلغ المبادرة المتاح خلال نحو 5 سنوات، بحوالي متوسط سنوي تمويلات نحو 20 مليار جنيه”.

وتابع قائلًا: “قد تقصر تلك المدة أو تزيد.. وتوقعاتي أن لن يتم النظر حول زيادة المبلغ المخصص للمبادرة قبل 5 سنوات”.

يذكر أن أعلن البنك المركزي، صباح اليوم، إطلاق مبادرة التمويل العقاري الجديدة، بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.

وقال إن المبادرة تهدف إلى العدالة المجتمعية، وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للاستفادة من مبادرات التمويل العقاري التي تطرحها الدولة، ولاستفادة أكبر عدد ممكن منها، تشترط المبادرة الجديدة عدم استفادة العميل أو الأسرة من مبادرات التمويل العقاري السابقة، مع إتاحة التمويل لوحدة واحدة فقط في إطار المبادرة الجديدة.

الاشتراطات العامة لمبادرة التمويل العقاري الجديدة: