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نائب محافظ «المركزي» : من تجاوز 60 عامًا يمكن أن يحصل على شقة من مبادرة التمويل العقاري

بفائدة 3% متناقصة.
الحسينى حسن 9:19 م, الأربعاء, 17 مارس 21 9:19 م, الأربعاء, 17 مارس 21

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قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن المواطنين الذين تجاوزت أعمارهم 60 عامًا يمكنهم الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% متناقصة.

وأضاف، في اتصال هاتفي عبر فضائية “صدى البلد” مع الإعلامي أحمد موسى، أن من يتجاوز أعمارهم 60% عامًا سيدفعون مقدمًا يصل إلى 40% و50%؛ لأن عدد السنوات المتاحة أقل، مشيرًا إلى أن أقصى مدة للتقسيط لتلك الفئة لا تتجاوز 15 عامًا. 

وتابع نائب محافظ البنك المركزي: “صغر سن الحاصل على وحدة سكنية يكون أفضل للتقسيط على 30 عامًا”. 

وذكر أن اشتراطات المبادرة تتضمن أن يكون سن المستفيد فوق 21 عامًا ويمتلك دخلًا يمكنه من سداد الأقساط الشهرية.

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وقال إن العملاء محدودي الدخل الراغبين في الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% متناقصة، سيسدّدون المقدم البالغ 15% من قيمة الوحدة على 3 سنوات، بينما سيقوم متوسطو الدخل بسداد المقدم لمرة واحدة. 

وكشف نائب محافظ البنك المركزي المصري عن دراسة تخفيض مقدم الوحدة السكنية من 20% إلى 10% بالنسبة لمتوسطي الدخل، ضمن مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% متناقصة، قائلًا: ”نفكر في تخفيض المقدم إلى 10% من 20% لمتوسطي الدخل”.

وذكر أن الحد الأقصى لسعر الشقة السكنية ضمن المبادرة يبلغ 350 ألف جنيه لمحدودي الدخل، والقسط الشهري يبلغ حوالي 1127 جنيهًا شهريًّا على مدار 30 عامًا.

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وذكر نائب محافظ البنك المركزي: “محدود الدخل مفروض أنه يدفع 15% مقدم.. ويحصل على دعم نقدي مثلًا 30 ألف جنيه لو الشقة 350 ألف جنيه”.

وأوضح أن المبادرة تشترط ألا يزيد الدخل للمستفيدين من محدودي الدخل، على 4500 جنيه للأعزب، و6 آلاف جنيه للأسرة، بينما لا يزيد الدخل على 10 آلاف للأعزب، و14 ألفًا للأسرة، لمتوسطي الدخل.

وأشار جمال نجم إلى أن الوحدات السكنية لمحدودي الدخل ستكون من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والجاري التنسيق معه بشأن المبادرة، بالإضافة إلى البنوك التي ترغب في المشاركة.

وأضاف أنه بالنسبة لشقق متوسطي الدخل البالغ سعرها 500 ألف، سيقوم بسداد 100 ألف جنيه مقدم، وسيقوم بتقسيط 400 ألف جنيه على 30 عامًا ليكون بذلك يدفع 1700 جنيه شهريًّا.

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وأوضح نجم أنه يمكن للعملاء الحاصلين على قروض من القطاع المصرفي المصري، الاستفادة من المبادرة، شريطة ألا تتجاوز الأقساط الشهرية سواء للقروض أو للوحدة السكنية 50% من إجمالي دخل الفرد.  

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بقلم الحسينى حسن

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