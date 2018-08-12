نائب محافظ المركزي: مفيش حاجة اسمها وقف تمويل المطوريين العقاريين

المال – خاص نفى نائب محافظ البنك المركزي، جمال نجم، بشكل قاطع توقف البنوك عن تمويل المطورين العقاريين، مؤكدا أن التمويل العقاري في مصر يسير بانتظام وفق ضوابط موضوعة منذ عام 2007، ولم يحدث عليها أي تغيير على الإطلاق. وقال…

المال – خاص

نفى نائب محافظ البنك المركزي، جمال نجم، بشكل قاطع توقف البنوك عن تمويل المطورين العقاريين، مؤكدا أن التمويل العقاري في مصر يسير بانتظام وفق ضوابط موضوعة منذ عام 2007، ولم يحدث عليها أي تغيير على الإطلاق.

وقال نجمفي تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامية دينا سالم، على قناة إكسترا نيوز مساء الأحد: “مفيش حاجة اسمها وقف تمويل المطورين العقاريين، هناك شروط لتمويل المطورين العقاريين.. أي مطور عقاري ينطبق عليه الشروط ويلتزم بها مفيش أي مشاكل من تمويله ، البنوك موجودة والسيولة موجودة”.

وفيما يتعلق باستراتيجية البنك المركزي، لتطبيق الشمول المالي في مصر، أكد أن الاستراتيجية تسير بشكل صحيح في إطار قومي

وأشار إلى أن البنوك جزء مهم من تلك الاستراتيجية، لكنها ليست كل شيء، ولفت إلى أن مبادرات البنك المركزي الخاصة بالتمويل العقاري لمحدودي الدخل، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على سبيل المثال، هي إحدى عناصر الاستراتيجية، باعتبار أنها تستهدف دمج مزيد من المواطنين داخل النظام المصرفي.

ولفت إلى أن توجه البنك المركزي نحو استحداث التمويل القائم على التكنولوجيا، مثل تحويل الأموال عبر المحمول على سبيل المثال، أحد الأدوات التي تعمل على دمج مزيد من المواطنين أيضا في النظام المصرفي

وأكد أن البنك المركزي يعمل من خلال كوادر مدربة ومتخصصة في هذا الشان، على تعظيم الأدوات المالية التي تتم عبر تكنولوجيا المعلومات

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