نائب محافظ المركزي: مؤشرات السلامة المالية للبنوك المصرية تفوق المعايير الدولية

المال - خاص قال نائب محافظ البنك المركزي، جمال نجم، ان مؤشرات السلامة المالية للبنوك المصرية تفوق المستويات الدولية، مؤكدا أن البنك الدولي وصندوق النقد، دائما ما يشيدون بالقطاع المصرفي المصري ويصفوه بالقوي والجيد.وأشار نجم في تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامية دينا سالم، على قناة إكسترا

المال – خاص

قال نائب محافظ البنك المركزي، جمال نجم، ان مؤشرات السلامة المالية للبنوك المصرية تفوق المستويات الدولية، مؤكدا أن البنك الدولي وصندوق النقد، دائما ما يشيدون بالقطاع المصرفي المصري ويصفوه بالقوي والجيد.

وأشار نجم في تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامية دينا سالم، على قناة إكسترا نيوز، مساء الأحد، إلى أن القطاع المصرفي المصري من أفضل القطاعات المصرفية على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، من ناحية السلامة المالية

وأوضح أنه لولا قوة البنوك المصرية لكان من الصعب تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي.

وأضاف نجم: “أي إصلاح اقتصادي له انعكاسات على البنوك .. مثال بسيط لأحد مؤشرات السلامة المالية كمعدلات كفاية رأس المال .. النهاردة كل المؤسسات الدولية مثل بازل تركز على كفاية رأس المال .. وهو يعني أن البنوك لديها رؤوس أموال كافية لامتصاص أي صدمات مثل الديون المتعثرة أو نقص السيولة”.

وتابع: “نحن نطبق آخر المعايير الرقابية التي أصدرتها لجنة بازل الدولية .. كل المعايير الدولية نطبقها .. وبالعكس طبقناها في تواريخ قبل التواريخ المحددة من لجنة بازل”.

وأوضح أن بازل تتكلم عن 10,5% كفاية رأس المال ونحن في مصر بنتكلم عن 15,2%.

وأضاف: “المعايير عندنا فيما يخص معدلات السيولة تفوق بازل بحوالي 5 مرات فيما يخص السيولة ، لدينا معدلات الديون المتعثرة بنتكلم على حوالي 5,3% ، الأهم من ده هل عندنا مخصصات كفاية تغطي ده ؟ لدينا معدلات تغطية 100% تقريبا”.



