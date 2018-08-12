نائب محافظ المركزي عن تحديد سعر الصرف: لا نتدخل على الإطلاق

المال – خاص: نفى نائب محافظ البنك المركزي، جمال نجم، مساء الأحد تدخل البنك في تحديد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بأي وسيلةوأكد في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية دينا سالم، على قناة اكسترا نيوز مساء اليوم، أن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار متروك للعرض والطلب. وقال نجم: "لا نتدخل على ا

المال – خاص:

نفى نائب محافظ البنك المركزي، جمال نجم، مساء الأحد تدخل البنك في تحديد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بأي وسيلة

وأكد في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية دينا سالم، على قناة اكسترا نيوز مساء اليوم، أن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار متروك للعرض والطلب.

وقال نجم: “لا نتدخل على الإطلاق وفي النهاية المسألة عرض وطلب”

ويدور متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه حاليا حول 17,80 جنيه.

وفيما يتعلق بسياسات أسعار الفائدة على الجنيه، أكد نجم أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي هي المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة بعد دراسات مستفيضة عن معدلات التضخم والسيولة في السوق.

وشدد على أن تلك اللجنة تتمتع باستقلالية كاملة عن البنك المركزي.

وكان محافظ البنك المركزي طارق عامر، قال في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع الـ 41 لمجلس محافظي البنوك المركزي الأفريقية، في شرم الشيخ، الأسبوع الماضي، أن توقعات تجاوزالدولار لسعر 20 جنيها، مع نهاية العام، لا تستند إلى شيء

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