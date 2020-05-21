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نائب محافظ «المركزي»: رغبة كبيرة من المؤسسات الدولية لشراء السندات السيادية لمصر

قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن صناديق الاستثمار والمؤسسات الدولية أظهرت رغبة كبيرة في شراء السندات السيادية الدولية التي طرحتها مصر اليوم الخميس في الأسواق العالمية. جاء ذلك بحسب ما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط أ.ش.أ…

محمود خاطر 7:50 م, الخميس, 21 مايو 20 7:50 م, الخميس, 21 مايو 20

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قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن صناديق الاستثمار والمؤسسات الدولية أظهرت رغبة كبيرة في شراء السندات السيادية الدولية التي طرحتها مصر اليوم الخميس في الأسواق العالمية.

جاء ذلك بحسب ما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط أ.ش.أ من تصريحات لنائب محافظ البنك المركزي المصري.

وكنت وكالة رويترز قد نقلت عن مصادر لها أنه من المتوقع أن تبيع مصر سندات على ثلاث شرائح اليوم الخميس بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار.

وقالت الوكالة نقلا عن وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية إن مصر قدمت سعرا استرشاديا أوليا لشريحة الأربع سنوات عند نحو 6.25 % وللسندات لأجل 12 عاما عند نحو 8.125 % وللأوراق لأجل 30 عاما عند نحو 9.375 %.

وأضافت أن الحكومة عينت بنوك بي.إن.بي.باريبا الفرنسى وسيتي بنك الأمريكى وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد البريطانيين لترتيب سندات.

وذكرت وكالة رويترز أن عملية بيع هذه السندات بهذه الشرائح الثلاث من المتوقع أن تغلق في وقت لاحق يوم الأربعاء.

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بقلم محمود خاطر

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