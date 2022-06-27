نائب محافظ «المركزي»: البنوك المصرية تدرك أهمية الاستثمار في رأس المال البشري

قال رامي أبوالنجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن المعهد المصرفي يلعب دورًا جوهريًا لتطوير رأس المال البشري في القطاع.

وأضاف أبوالنجا خلال كلمته على هامش مؤتمر المعهد المصرفي السنوي العاشر، أن البنوك المصرية تدرك جيدا أهمية الاستثمار فى رأس المال البشري من خلال التدريب والتعليم.

وأشار إلى أن مبادرات الشمول المالي والتوسع في الخدمات المبتكرة لن يتحققا إلا بوجود جيل من المصرفيين لديه وعي بمختلف المتغيرات العالمية والدولية.

جاء ذلك تحت رعايةطارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، ورئيس مجلس إدارةالمعهد المصرفي المصري، واحتفالاً بمرور ثلاثين عام على انشاء المعهد، حيث عقد المعهد المصرفي المصري مؤتمره السنوي العاشر تحت عنوان “التطورات المصرفية: نحو آفاق جديدة للقطاع المصرفي”، ويتناول المؤتمر على مدار يومين التغيرات التي شهدتها الساحة المصرفية العالمية والمحلية في السنوات الأخيرة؛ بهدف السعي بخطوات متسارعة نحو تطوير جودة الخدماتوالمنتجات المصرفية المقدمة والاستمرار في استحداث خدمات وآليات عمل جديدة.

وشارك في جلسات المؤتمر عدد من الخبراء من مؤسسات ومنظمات دولية مرموقة، إلى جانب نخبة من خبراء القطاع المالي والمصرفي المصري للاستفادة من تبادل الخبرات الدولية والمحلية في المجالات المصرفية المختلفة.