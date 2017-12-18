نائب محافظ المركزى: 59 مليار دولار حصيلة البنوك من النقد الأجنبى منذ التعويم

أحمد الدسوقى – سهير محمد قال نائب محافظ البنك المركزى المصرى جمال نجم أن تدفقات النقد الأجنبى الى البنوك المحلية – بإستثناء المركزى - بلغت 59 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر من العام الماضى. وقررت مصر تحرير…

أحمد الدسوقى – سهير محمد

قال نائب محافظ البنك المركزى المصرى جمال نجم أن تدفقات النقد الأجنبى الى البنوك المحلية – بإستثناء المركزى – بلغت 59 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر من العام الماضى.

وقررت مصر تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر 2016 في إطار اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي يتضمن إصلاحات تهدف إلى تنشيط الإقتصاد.

ومنذ ذلك الحين رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض بواقع 700 نقطة أساس.

أضاف نجم ، فى تصريحات على هامش مشاركته – أمس – فى احتفالية أقامها بنك الكويت الوطنى بمناسبة مرور 10 سنوات على اقتحامه السوق المحلية ، أن البنوك قامت بتدبير ما بين 68 الى 70 مليار دولار لتمويل التجارة الخارجية.

يشير الفارق بين حجم التدفقات والتدبير الى التزامات بنكية فى إنتظار وقت الإستحقاق ، حسب مسئول بارز لدى أحد البنوك الحكومية.

وأشار نائب المحافظ الى حرية دخول وخروج النقد الأجنبى ” الأمور تسير بشكل طبيعى الآن والسوق أصبح مفتوح”

كان بيان ميزان المدفوعات عن الربع الأول من العام الجارى – الصادر الأسبوع الماضى – كشف عن قيام الشركات الأجنبية بإجراء تحويلات للخارج بقيمة 877 مليون دولار فى الفترة من يوليو وحتى نهاية سبتمبر 2017.