نائب محافظ المركزى: قواعد منح الائتمان بضمان الأوراق المالية كما هى للأفراد والشركات

كتب - محمد سالم وأحمد الدسوقى وشريف عمر: نفى جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، تعديل قواعد وضوابط منح الائتمان بضمان الأوراق المالية، سواء السندات أو الأسهم، وكذلك تسليف شركات السمسرة لتمويل عمليات الشراء بالهامش.كانت بنوك محلية قد أبلغت عملائها من شركات السمسرة، أول أمس، بتلقى تعل



كتب – محمد سالم وأحمد الدسوقى وشريف عمر:



نفى جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، تعديل قواعد وضوابط منح الائتمان بضمان الأوراق المالية، سواء السندات أو الأسهم، وكذلك تسليف شركات السمسرة لتمويل عمليات الشراء بالهامش.

كانت بنوك محلية قد أبلغت عملائها من شركات السمسرة، أول أمس، بتلقى تعليمات من المركزى بوقف التمويل بضمان الأوراق المالية للأفراد، سواء للتمويلات الجديدة، أو التجديد، أو استخدم الحدود الائتمانية المصرح بها.

وقال نائب محافظ المركزى فى رسالة نصية لـ«المال»: القواعد كما هى لم يتم تغييرها لجميع أنواع التمويل بضمان الأوراق المالية للأفراد والشركات . وهو ما نفته أيضا النائب الثانى للمحافظ لبنى هلال، فى تصريحات خاصة على هامش مشاركتها أمس بمؤتمر عن التمويل العقارى، قائلة: «لا توجد تعديلات».

من ناحية أخرى ذكرت مصادر بشركات السمسرة، أن البنوك أخطرتهم بحظر أية تمويلات بضمان الأسهم، وهو ما تسبب فى ارتباك لديهم، وأدى ذلك لتراجع البورصة بجلستى الاثنين والثلاثاء، تخوفاً من إلغاء ما يطلق عليه الشراء الهامشى، والذى تأكد لديهم صحته.

كما أوضحت أن تعليمات المركزى تخص حالتين، الأولى حظر أية تمويلات لشركات السمسرة بغرض شراء أسهم من البورصة، أو بضمان أسهم منتظر بيعها بجلسات التداول، وهى حالة لا تحدث كثيراً بالسوق المحلية.

الحالة الثانية تخص قيام الأفراد العاديين على سبيل المثال بالحصول على قرض بنكى لشراء وحدة سكنية، أو سيارة، بضمان أسهم مملوكة لهم.

وتنص القواعد المعمول بها حالياً، فيما يتعلق بالتمويل بضمان أوراق مالية ، على ضرورة أن تكون الأوراق لشركات تتسم بارتفاع التداولات اليومية، مع خصم احتياطى مناسب من القيمة السوقية، أو القيمة الإسمية، أيهما أقل، مع إمكانية تصفية الورقة، وأن يكون سعر تصفيتها بسوق الأوراق المالية، مع ما تدره من عائد، يكفل مقابلة الزيادة فى المديونية نتيجة لإضافة العوائد والمصاريف، وعلى البنك ضرورة الالتزام بقواعد وإجراءات رهن الأوراق المالية.

كما تشترط عدم الأخذ بالقيم السوقية للأوراق المالية، إلا إذا كان عليها تعامل نشط، وتشترط ألا يكون تقديم الأوراق المالية كضمان هو الأساس الوحيد فى منح التسهيل، وأن يكون الغرض مقبولاً لدى البنك.

وفى حالة قبول الأوراق المالية كضمان يراعى أن يتوافر لدى البنوك الإمكانيات والخبرات المناسبة لمتابعة حركة أسعار الأوراق المالية المقدمة كضمان أولاً بأول، بحيث يتم تجنب هبوطها عن النسبة المقررة عند منح الائتمان.