نائب محافظ المركزى السابق: الفائدة تنخفض مطلع 2018

توقع نضال عصر، نائب محافظ البنك المركزي لشؤون السياسة النقدية سابقاً ،والرئيس التنفيذى للبنك المصرى الخليجى ، انخفاض الفائدة مطلع عام 2018.

وقال عصر فى مداخلة تلفونية لبرنامج”هنا العاصمة”، مع الإعلامية لميس الحديدى، إن قرار رفع الفائدة بمقدار 2% دفعة واحدة مؤقت ولن يدوم طويلاً، مؤكدا أن القرار يستهدف خفض التضخم.

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، قد قال فى تعليق مقتضب على قرار رفع الفائدة 200 نقطة أساس، على هامش مؤتمر صحفى، الثلاثاء إن زيادة العائد على الجنيه تم بناء على تطور مؤشرات الاقتصاد، ويراعى الأهداف الكلية لبرنامج الإصلاح وليس فئة اجتماعية محددة.

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، فى اجتماعها، الأحد الماضي، برئاسة طارق عامر، قد قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالى.