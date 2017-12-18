نائب محافظ المركزى: الأهلى اليونانى لم يطلب رسميا التخارج من مصر

أحمد الدسوقى – سهير محمدأكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى أن مصرفه لم يتلقى – حتى الآن – طلبا رسميا من مجموعة البنك الأهلى اليونانى للتخارج من مصر.كانت تقارير صحفية أشارت الى طلب المجموعة اليونانية من مكاتب الاستشارات المالية، تقديم عروض لإدارة عملية بيع محتملة لفرو



أحمد الدسوقى – سهير محمد

أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى أن مصرفه لم يتلقى – حتى الآن – طلبا رسميا من مجموعة البنك الأهلى اليونانى للتخارج من مصر.

كانت تقارير صحفية أشارت الى طلب المجموعة اليونانية من مكاتب الاستشارات المالية، تقديم عروض لإدارة عملية بيع محتملة لفروعها التابعة في مصر.

وتأسس البنك الأهلي اليوناني الذي يملك 17 فرعاً في مصر مع مطلع القرن الماضي، كأول استثمار مصرفي يوناني بمصر لخدمة الجالية اليونانية آنذاك.

قال نجم ، على هامش مشاركته – أمس – فى احتفالية أقامها بنك الكويت الوطنى بمناسبة مرور 10 سنوات على اقتحامه السوق المحلية ، ” عقدنا مؤخرا إجتماع مع مسئولى البنك لمناقشة استراتيجية العمل فى مصر ، ولم يتقدموا بطلب رسمى للتخارج ، بينما قد يحدث ذلك فى اى وقت ، لأن استراتيجيات العمل قابلة للتغيير”

أوضح أن المجموعة تعمل فى مصر كفرع أجنبى ولا تمتلك رخصة وبالتالى اذا ما قررت التخارج فانه سيكون على غرار البنك الوطنى العمانى.

كان البنك الوطنى العمانى قد حصل على ترخيص من البنك المركزى فى 2014 بالتخارج وبيع فرعه الوحيد ومحفظته للائتمان والودائع .

وبدأت عمليات تخارج البنوك الأجنبية الكبرى من مصر في العام 2013 ببنكي “سوسيتيه جنرال” و”بي أن بي باريبا” الفرنسيان بعدما قررا بيع وحدتيهما بمصر لمجموعة QNB القطرية وبنك الإمارات دبي الوطني.

كما وافق بنك باركليز على بيع وحدته المصرفية في مصر إلى بنك التجاري وفا المغربي