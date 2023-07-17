نائب محافظ القاهرة عن عقار الحدائق: مالك الطابق الأول أجرى تعديلات أدت لانهياره مباشرة

أكد المهندس حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، أن عقار حدائق القبة الذي سقط فجر اليوم مكون من دور أرضي وأربع طوابق، ونظام الدور الأرضي مقام على أعمدة، والطوابق العليا على أعمدة حاملة، والمنظومة الإنشائية لا تسمح بإجراء توسعات داخلية في تلك العقارات.

تابع: “مالك الطابق الأول أجرى تعديلات في الدور الأرضي، على الحمام والمطبخ، مما أدى إلى انهيار العقار، حيث ازال جدارا أدى لانهيار العقار مباشرة”.

ولفت خلال مداخلة خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: العقار أنشئ من قبل عام 1980، وذلك وفقاً لشهادات الناجين، وهذه الحقبة لم يكن بها تراخيص في العقارات، والعقار عام 1992 صدر له قرار ترميم والقرارات في المحافظة تتدرج من ترميم وتدعيم ثم هدم جزئي ثم كلي كتصنيف أخير في مستوى الخطورة الداهمة”.

وكشف أن صاحب العقار المنهار حرر له محضرا مخالفه عام 1996 لعدم تنفيذ قرار الترميم أن السبب الرئيسي لانهيار العقار أن شخصا قام بتوسيع حجرتين على بعضهما داخليا، مما أدى لانهيار العقار، وكان من المفترض أنه قبل ذلك أن يحصل على ترخيص من الوحدة المحلية في المنطقة، وعمل ذلك في خلسة في مساء ذلك اليوم”.

وأوضح أنه لم تلق الجهات المعنية أية بلاغات أو إخطارات من ساكني العقار بقيام ساكن الدور الأرضي عن قيامه بأعمال توسعة في الطابق الأرضي.

ولفت إلى أن سكان العقار المنهار عبارة عن دور أرضي وأول فارغين من السكان، والدور الثاني تقطنه أسرة مكونة من خمسة أفراد غادرو المنزل قبل السقوط، والطابق الثالث يقطنه سبعة أفراد، والرابع سبعة أفراد”.

وذكر أنه نجا شخص واحد، من بين 14 شخصا كانوا موجودين داخل العقار وقت الانهيار، مؤكدًا وفاة 13 شخصًا نتيجة الانهيار، قائلاً: الضحايا 6 سيدات وسبع أطفال أعمارهم من عامين حتى 12 عاما.

وأوضح أنه تم توفير شقق للناجين مؤجرة مؤقتاص لمدة شهر حتى يتم الانتهاء من عملية الترميم في العقارات الأربعة المتضررة بجوار العقار المنهار من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وتم صرف 50 ألف جنيه لأسرة المتوفى، و25 لأسرة المصاب.

ذكر أنه جرى إخلاء الأربع عقارات المحيطة، وحالتها جيدة تحتاج فقط لترميم، وجرى قطع الكهرباء والمياه عن المنطقة للأربع عقارات المتضررة.