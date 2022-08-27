نائب محافظ القاهرة: حريق محطة الكهرباء المعصرة نشب في بدروم غير مستخدم

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية عمليات إطفاء والسيطرة على حريق نشب صباح اليوم ببدروم بمحطة الكهرباء بحي المعصرة، بعد ورود بلاغ بغرفة العمليات بمحافظة القاهرة وغرفة عمليات الإطفاء بنشوب الحريق ، والسيطرة على الحريق في إطار التعامل الفوري لكافة الأحداث الطارئة والتعامل المباشر للحد من الآثار الناجمة.

وصرحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، فى بيان اليوم، بأن قوات الحماية المدنية توجهت على الفور إلى موقع الحريق والتعامل الفوري مع الحادث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيث تمكنت قوات الحماية المدنية والأمنية من السيطرة على الحريق وإخماده بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وفناطيس المياه وسيارات للإسعاف .

وأكدت أنه بمعاينة موقع الحادث تبين أن الحريق نشب ببدروم غير مستخدم بمبنى تابع لمحطة كهرباء جنوب، وتم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للحد من الحريق وعدم امتداده إلى مناطق أخرى وتم السيطرة على الحريق وتجري حاليا أعمال التبريد بعد تدعيم موقع الحادث بعدد من سيارات الإطفاء ووجود جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية لمكان الحادث وفرض كردون أمني .

وجار تحرير محضر بالواقعة وكلفت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بإعداد تحرياتها في الواقعة على أن يتم الاستماع للشهود وتحديد حجم الخسائر والتلفيات .

وتوجهت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية يرافقها اللواء وليد المعداوي رئيس حي المعصرة وكريم عادل مسئول العلاقات العامة وكافة الأجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية وحي المعصرة وقيادات القسم والدفاع المدني والمرافق للتفقد والمعاينة ومتابعة عمليات إطفاء الحريق وإزالة كافة للآثار الناجمة عنه وتقديم كافة المساعدات الطارئة .